Trump: zawieszenie broni między Izraelem i Libanem przedłużone
Prezydent USA Donald Trump, wiceprezydent USA J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio, ambasador w Izraelu Mike Huckabee oraz ambasador w Libanie Michel Issa spotkali się w czwartek w Gabinecie Owalnym z wysokimi rangą przedstawicielami Izraela i Libanu - powiadomił amerykański przywódca na portalu Truth Social.
Donald Trump o "historycznym spotkaniu"
"Spotkanie przebiegło bardzo dobrze! Stany Zjednoczone będą współpracować z Libanem, aby pomóc mu chronić się przed Hezbollahem. Zawieszenie broni między Izraelem a Libanem zostanie przedłużone o TRZY TYGODNIE" - napisał Donald Trump.
"Liczę, że w najbliższej przyszłości ugoszczę premiera Izraela, Bibiego Netanjahu oraz prezydenta Libanu, Josepha Aouna. To był wielki zaszczyt uczestniczyć w tym historycznym spotkaniu!" - dodał.
Negocjacje pokojowe w Waszyngtonie
W Waszyngtonie w czwartek odbyła się druga runda rozmów Izraela z Libanem. Rozpoczęte w zeszłym tygodniu negocjacje są pierwszym bezpośrednim kontaktem na wysokim szczeblu między tymi państwami od 1993 roku.
USA chcą doprowadzić do trwałego pokoju między Izraelem a Libanem. Przedstawiciele rządu w Bejrucie będą dążyć do przedłużenia o miesiąc obowiązującego od 16 kwietnia zawieszenia broni - powiedział w środę agencji AFP wysoki rangą libański urzędnik.
Izrael od początku marca prowadzi ofensywę w Libanie, nie walcząc z armią tego kraju, ale ze wspieranym przez Iran Hezbollahem. To szyickie ugrupowanie przyłączyło się wcześniej do wojny USA i Izraela z Iranem, opowiadając się po stronie Teheranu. W konflikcie zginęło blisko 2300 Libańczyków.
Hezbollah pozostaje poza kontrolą libańskiego rządu i sprzeciwia się negocjacjom z Izraelem. Celem władz w Jerozolimie jest rozbrojenie Hezbollahu, do czego dąży również rząd w Bejrucie, ale nie może tego wyegzekwować bez narażania się na konflikty wewnętrzne.
Źródło: PAP, Reuters
