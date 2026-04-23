Świat Trump: zawieszenie broni między Izraelem i Libanem przedłużone

Rozmowy pokojowe pomiędzy Libanem a Izraelem w Waszyngtonie Źródło: Reuters

Prezydent USA Donald Trump, wiceprezydent USA J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio, ambasador w Izraelu Mike Huckabee oraz ambasador w Libanie Michel Issa spotkali się w czwartek w Gabinecie Owalnym z wysokimi rangą przedstawicielami Izraela i Libanu - powiadomił amerykański przywódca na portalu Truth Social.

Donald Trump o "historycznym spotkaniu"

"Spotkanie przebiegło bardzo dobrze! Stany Zjednoczone będą współpracować z Libanem, aby pomóc mu chronić się przed Hezbollahem. Zawieszenie broni między Izraelem a Libanem zostanie przedłużone o TRZY TYGODNIE" - napisał Donald Trump.

"Liczę, że w najbliższej przyszłości ugoszczę premiera Izraela, Bibiego Netanjahu oraz prezydenta Libanu, Josepha Aouna. To był wielki zaszczyt uczestniczyć w tym historycznym spotkaniu!" - dodał.

🚨 "The Meeting went very well! The United States is going to work with Lebanon in order to help it protect itself from Hezbollah. The Ceasefire between Israel and Lebanon will be extended by THREE WEEKS." - President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/OUyewZJKmT — The White House (@WhiteHouse) April 23, 2026 Rozwiń

Negocjacje pokojowe w Waszyngtonie

W Waszyngtonie w czwartek odbyła się druga runda rozmów Izraela z Libanem. Rozpoczęte w zeszłym tygodniu negocjacje są pierwszym bezpośrednim kontaktem na wysokim szczeblu między tymi państwami od 1993 roku.

USA chcą doprowadzić do trwałego pokoju między Izraelem a Libanem. Przedstawiciele rządu w Bejrucie będą dążyć do przedłużenia o miesiąc obowiązującego od 16 kwietnia zawieszenia broni - powiedział w środę agencji AFP wysoki rangą libański urzędnik.

Izrael od początku marca prowadzi ofensywę w Libanie, nie walcząc z armią tego kraju, ale ze wspieranym przez Iran Hezbollahem. To szyickie ugrupowanie przyłączyło się wcześniej do wojny USA i Izraela z Iranem, opowiadając się po stronie Teheranu. W konflikcie zginęło blisko 2300 Libańczyków.

Hezbollah pozostaje poza kontrolą libańskiego rządu i sprzeciwia się negocjacjom z Izraelem. Celem władz w Jerozolimie jest rozbrojenie Hezbollahu, do czego dąży również rząd w Bejrucie, ale nie może tego wyegzekwować bez narażania się na konflikty wewnętrzne.

