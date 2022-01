Trump odwołuje konferencję prasową w rocznicę szturmu na Kapitol

Donald Trump odwołuje konferencję prasową, która miała się odbyć w pierwszą rocznicę zamieszek i szturmu na Kapitol. Były prezydent USA – jak podaje agencja Associated Press - nadal upiera się, że wybory zostały "skradzione".

Były prezydent USA Donald Trump odwołał we wtorek konferencję prasową, którą zaplanował na 6 stycznia, w pierwszą rocznicę ataku jego zwolenników na Kapitol. W oświadczeniu przekazał, że wiele tematów, które poruszyłby na konferencji prasowej, zostanie omówionych 15 stycznia podczas wiecu w Arizonie.

Atak na Kapitol

Biden wygłosi przemówienie w rocznicę zamieszek 6 stycznia

We wtorek Jen Psaki wyjaśniła, że "prezydent będzie mówił prawdę o tym, co się wydarzyło". – Nie będzie powielał kłamstw, które niektórzy szerzyli od tamtego czasu – dodała. Rzeczniczka Białego Domu podkreśliła, że Joe Biden zwróci uwagę na to, jak wielkie zagrożenie dla rządów prawa i systemu demokratycznego miały wydarzenia z 6 stycznia.