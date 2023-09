Donald Trump uznany za odpowiedzialnego oszustw zawyżania wartości majątku

Sędzia w Nowym Jorku uznał, że Donald Trump i jego rodzinna firma poprzez oszustwa zawyżali wartość swoich nieruchomości i innych aktywów. Agencja Reutera oceniła, że decyzje sądu stanowego na Manhattanie mogą poważnie ograniczyć jego zdolność do prowadzenia działalności gospodarczej w Nowym Jorku. Były prezydent USA zapowiedział odwołanie się od tego orzeczenia.

We wtorek nowojorski sędzia uznał Donalda Trumpa i jego firmę, Trump Organization, za odpowiedzialnych - tzn. kwalifikujących się do odpowiedzialności sądowej w procesie cywilnym - za oszustwa zarzucane przez stanową prokurator generalną Letitię James. Zarzuca ona byłemu prezydentowi USA nielegalne zawyżanie wartości jego majątku.

Sędzia Arthur Engoron z sądu stanowego na Manhattanie nakazał unieważnienie certyfikatów biznesowych firmy rodzinnej Trumpa i innych pozwanych. Nałożył też sankcje na jego prawników za przyczynianie się do "haniebnego postępowania ich klientów" i przedstawianie "niedorzecznych" argumentów prawnych w trakcie rozprawy.

Trump oskarżany o kłamstwa nt. wysokości aktywów

Prokurator James pozwała Trumpa we wrześniu 2022 roku zarzucając mu, jego dorosłym dzieciom i firmie powtarzane przez dziesięć lat kłamstwa na temat wartości ich aktywów i majątku netto, aby uzyskać lepsze warunki kredytów bankowych i ubezpieczeń.

W jej opinii Trump zawyżył majątek netto aż o 2,23 mld dolarów, a według innej metody obliczeń o 3,6 mld dolarów. Oszustwa miały dotyczyć m. in. posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie, apartamentu w Trump Tower na Manhattanie oraz różnych biurowców i pól golfowych. Sędzia określił zeznania Trumpa jako "całkowicie pozbawione podstaw prawnych i faktycznych".

Trump i pozostali oskarżeni zapowiedzieli odwołanie się od orzeczenia sędziego Engorona i wystąpili o przełożenie wyznaczonego na poniedziałek rozpoczęcia procesu. Zarówno on, jak i pozostali oskarżeni stwierdzili, że uniemożliwia im to przygotowanie się do rozprawy, ponieważ nie wiedzą, przed jakimi zarzutami będą musieli się bronić. Sąd apelacyjny ma podjąć decyzję w tej sprawie jeszcze w tym tygodniu.