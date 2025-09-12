Trump o zabójcy Kirka: chyba go mamy

Kamera monitoringu uchwyciła zabójcę Charliego Kirka Źródło: Reuters

Charlie Kirk - znany prawicowy aktywista, zwolennik ruchu MAGA i amerykańskiego przywódcy Donald Trumpa - został w środę śmiertelnie postrzelony podczas wystąpienia na Uniwersytecie Utah Valley.

W piątek w rozmowie z Fox News prezydent USA został zapytany, czy są jakieś nowe informacje na temat podejrzanego o zabójstwo Kirka. - Z dużą dozą pewności mogę powiedzieć, że chyba mamy go w areszcie - odparł Trump.

Oznajmił przy tym, że dowiedział się, iż podejrzany jest w areszcie na "pięć minut" przed tym, jak wszedł do telewizyjnego studia.

Zatrzymany - jak mówił Trump - ma mieć 28 lub 29 lat. BBC zauważa jednak, że wcześniej władze twierdziły, iż osoba będąca przedmiotem zainteresowania w śledztwie jest "w wieku studenckim".

Trump: na podejrzanego doniósł ktoś bardzo mu bliski

Według Trumpa na podejrzanego doniósł "ktoś bardzo mu bliski". Nie ujawnił, kim jest ta osoba, ale przekazał, że jeszcze w piątek pojawią się informacje na ten temat.

Później jednak prezydent zdecydował się podać nieco więcej szczegółów. Według niego zatrzymanie było możliwe dzięki informacji od duchownego, który znał rodzinę domniemanego sprawcy, którego tożsamości dotąd nie podano. - To był duchowny, który poszedł z tym do przyjaciela, który był związany z organami ścigania (...). Potem włączył się w to ojciec (sprawcy), który mu powiedział: musisz się poddać - relacjonował Trump. Zastrzegł, że opowiada tę historię na podstawie tego, co usłyszał i być może część informacji będzie trzeba później sprostować.

Trump mówił, że władze lokalne "wykonały świetną robotę". - Wszystko się udało - powiedział.

Wyraził przy tym nadzieję, że zabójca Kirka zostanie skazany na karę śmierci. Powiedział też, że "Kirk był świetnym człowiekiem i nie zasłużył na coś takiego". Dodał, że działacz był dla niego "jak syn".

Zamach na Charliego Kirka

Charlie Kirk był jedną z czołowych postaci amerykańskiej prawicy. Założył organizację Turning Point USA, której celem była mobilizacja młodych konserwatywnych wyborców. Prowadził też własne media.

31-latek został postrzelony, gdy przemawiał podczas wydarzenia zorganizowanego na uczelni. Trafił do szpitala z poważną raną szyi. Lekarzom nie udało się go uratować.

Rzecznik uniwersytetu Scott Trotter przekazał Reutersowi, że strzał został oddany z pobliskiego budynku. W związku z morderstwem służby zatrzymały jedną osobę, która po przesłuchaniu została zwolniona. Według policji to nie ona była napastnikiem. Śledztwo nadal trwa.

