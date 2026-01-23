Donald Trump o sojusznikach NATO i misji w Afganistanie Źródło: TVN24

Prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla stacji Fox News uderzył w sojuszników w NATO. Jak mówił, "nie jest pewien", czy Sojusz Północnoatlantycki sprostałby "ostatecznej próbie" obrony Stanów Zjednoczonych, gdyby znalazły się one w niebezpieczeństwie.

- Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu i rzeczywiście tak zrobili, ale pozostawali nieco z tyłu, z dala od linii frontu - ocenił, dodając, że USA były "bardzo dobre dla Europy i wielu innych krajów". Wskazywał jednak, że musi być to relacja dwustronna.

Do NATO Trump odniósł się również później we wpisie w swoim serwisie społecznościowym Truth Social. "Może powinniśmy byli wystawić NATO na próbę: powołać się na artykuł 5. i zmusić NATO do przybycia tutaj i ochrony naszej południowej granicy przed dalszymi inwazjami nielegalnych imigrantów, uwalniając w ten sposób dużą liczbę funkcjonariuszy straży granicznej do innych zadań" - napisał.

Misja NATO w Afganistanie i udział polskich żołnierzy

Wojska NATO wysłały żołnierzy do Afganistanu po atakach terrorystycznych na World Trade Center z 11 września 2001 roku. Po zamachach Sojusz Północnoatlantycki po raz pierwszy i dotychczas jedyny użył artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego - mówiącego o wspólnej obronie w razie ataku na jednego z sojuszników - i postanowił o misji w Afganistanie.

W ciągu 20 lat konfliktu w Afganistanie zginęło łącznie 3486 żołnierzy NATO, z czego 2461 stanowili żołnierze USA. W Afganistanie życie straciło między innymi 457 żołnierzy brytyjskich, 165 ofiar ponieśli wojskowi i cywile kanadyjscy. Zginęli też żołnierze między innymi z Włoch, Niemiec, Francji.

Dania - która pozostaje obecnie w sporze z Waszyngtonem ze względu na groźby Trumpa dotyczące pozyskania Grenlandii (wyspa jest duńskim autonomicznym terytorium zależnym) - poniosła najwięcej strat w przeliczeniu na mieszkańca, jeśli chodzi o kraje inne niż USA - 44 osoby.

W Afganistanie przez blisko 20 lat obecni byli również polscy żołnierze. W misji uczestniczyło łącznie ponad 33 tysiące żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej. W 2008 roku Polska przejęła odpowiedzialność za afgańską prowincję Ghazni. W Afganistanie zginęło 43 polskich żołnierzy i jeden pracownik cywilny.

