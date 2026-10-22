Świat Nowa nazwa oceanu? Trump: skontaktowałem się z Google Maps Maciej Wacławik |

Donald Trump o pomysłach na nowe nazwy dla oceanów Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Amerykański przywódca mówił o swoich pomysłach na nowe nazwy oceanów podczas środowego wiecu w Karolinie Południowej. - Poważnie rozważaliśmy Ocean Atlantycki i skontaktowałem się z Google Maps, bo świetnie poradzili sobie z jeziorem [Ontario, obecnie nazywane przez administrację Trumpa jeziorem Ameryka - red.], naprawdę świetnie - stwierdził prezydent USA.

"Oceany to co innego, proszę pana"

W kontekście nowych nazw Donald Trump opowiedział swoim zwolennikom o rozmowie z Sundarem Pichaiem, szefem firmy Alphabet - właściciela Google. - Rozmawiałem też z genialnym facetem, Sundarem. On kieruje całym Google. [...] Powiedziałem: "Sundar, myślę o Oceanie Atlantyckim. Dasz radę?". "Nie, nie, nie, tym razem tego nie zrobię". Powiedział: "Oceany to co innego, proszę pana. Obejmują wiele, naprawdę wiele krajów. Proszę nas o to nie prosić". Więc chyba dam spokój. Powinienem? Zostawmy Ocean Atlantycki - kontynuował prezydent.

Wiec w Karolinie Południowej nie był pierwszym, na którym Trump poruszył kwestię nazewnictwa oceanów. - Mamy zatokę, mamy piękne jezioro, a teraz ktoś powiedział: "Potrzebujecie rzeki" - powiedział w ubiegłym tygodniu w Tennessee, nawiązując do zmiany nazwy Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską oraz do przemianowania Jeziora Ontario na Jezioro Ameryka.

Redagował AM