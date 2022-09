Trump o przeszukaniu w swoim domu: sprowokuje reakcję, jakiej nikt nigdy nie widział

- FBI i Departament Sprawiedliwości stały się wściekłymi potworami, kontrolowanymi przez drani z radykalnej lewicy, prawników i media, które mówią im, co robić i kiedy. Próbują mnie uciszyć i co ważniejsze, próbują uciszyć was - mówił Trump.

Trump: na naszych oczach przejmują nasz kraj

Odnosząc się do niedawnego przemówienia prezydenta Bidena , który oskarżył Trumpa i jego ruch o zagrażanie fundamentom demokracji poprzez negowanie wyników wyborów, Trump ocenił, że była to "najwścieklejsza, najbardziej nienawistna i dzieląca mowa wygłoszona przez amerykańskiego prezydenta". Jednocześnie podtrzymał swoje twierdzenia, że wybory 2020 r. zostały sfałszowane.

Mówiąc o wojnie w Ukrainie, były prezydent stwierdził, że gdyby pozostał u władzy, Rosja nie odważyłaby się napaść na Kijów. - Wiecie, właśnie wysłaliśmy kolejne 13 miliardów dolarów Ukrainie, co oznacza że jesteśmy blisko 80 miliardów - mówił Trump. W reakcji na buczenie jego fanów dodał: "Cóż, to złości mnie bardziej z innego powodu: to nigdy by się nie zdarzyło przedtem. On [Putin] by tego nie zrobił".