Donald Trump o mężu Nikki Haley: Nie ma go. Gdzie się podział? "Michael służy naszemu krajowi"

- Gdzie jest jej mąż? Och, nie ma go. Nie ma go! Co się stało z jej mężem? Co się stało z jej mężem? Gdzie się podział? Nie ma go - mówił Donald Trump w trakcie przemówienia na wiecu wyborczym zorganizowanym w Coastal Carolina University w Karolinie Południowej. - On wiedział. On wiedział - dodał Trump, nie precyzując, co "wiedział".