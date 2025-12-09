Logo strona główna
Unijna kara na X. Trump zareagował

Donald Trump
Trump i Musk przed Białym Domem
Źródło: Reuters
Donald Trump ocenił, że kara nałożona przez unijnych regulatorów na firmę X Elona Muska w wysokości 120 milionów euro jest "okropna". Prezydent USA stwierdził, że nie rozumie, w jaki sposób Komisja Europejska mogła uzasadnić ten ruch.

Komisja Europejska nałożyła na platformę X karę w wysokości 120 mln euro za nieprzestrzeganie Aktu o usługach cyfrowych (DSA) w zakresie przejrzystości. Jest to pierwsza kara nałożona przez KE na cyfrowego giganta od wejścia DSA w życie.

- To jest okropne - odpowiedział Donald Trump, pytany przez dziennikarza o karę dla X. Poinformował, że Elon Musk nie dzwonił do niego, by prosić go o pomoc w tej sprawie. - Ale to trudna sprawa. Nie sądzę, by to było słuszne. Nie wiem, jak mogą to robić. Będę o tym mówić później. Dostanę na ten temat pełen raport - kontynuował prezydent USA.

Donald Trump
Donald Trump
Źródło: YURI GRIPAS/PAP/EPA

- Europa musi bardzo uważać. Robią dużo rzeczy. Chcemy, by Europa pozostała Europą. Europa zmierza w złym kierunku. To bardzo złe, bardzo złe dla ludzi. Nie chcemy, by Europa się tak bardzo zmieniała - dodał.

Komisja Europejska ukarała platformę Muska

W ramach prowadzonego przez ostatnie dwa lata postępowania wobec X Komisja Europejska doszła do wniosku, że platforma Muska łamie trzy przepisy DSA: w sposób wprowadzający w błąd stosuje "niebieski znaczek" do weryfikacji użytkowników, nie ma przejrzystego repozytorium reklam oraz nie udostępnia danych do badań w sposób zgodny z regulacjami.

Kara dla amerykańskiego giganta. Jest decyzja Brukseli
Kara dla amerykańskiego giganta. Jest decyzja Brukseli
BIZNES
Elon Musk
Odwet Elona Muska? Konto KE zablokowane
BIZNES
Elon Musk
Bruksela zabiera głos. "To nie ma sensu"
BIZNES

Sekretarz stanu USA Marco Rubio ocenił, że grzywna to atak na wszystkie amerykańskie platformy technologiczne i amerykański naród ze strony zagranicznych rządów. Musk, do którego należy ukarana platforma, w serii wpisów wzywał do rozwiązania UE.

W reakcji na unijną karę nałożoną na X platforma zablokowała w weekend w serwisie konto reklamowe Komisji Europejskiej. Rzecznik KE przyznał w poniedziałek, że konto faktycznie zostało zablokowane, ale dodał, że KE nie korzystała z niego od 2023 r., ponieważ nie chciała publikować płatnych reklam w serwisie. Regnier zauważył natomiast, że nadal działa bez przeszkód konto korporacyjne Komisji Europejskiej na X.

Autorka/Autor: asty/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: YURI GRIPAS/PAP/EPA

