Prezydent USA Donald Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social skomentował sytuację międzynarodową. "Wygląda na to, że straciliśmy Indie i Rosję na rzecz 'najczarniejszych, najmroczniejszych Chin' - ocenił, dodając przy tym wspólne zdjęcie Władimira Putina, Xi Jinpinga i Narendry Modiego.
"Niech mają razem długą i pomyślną przyszłość" - dodał amerykański przywódca.
Szczyt w Chinach
W dniach 31 sierpnia-1 września Modi i Putin uczestniczyli w szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW) w chińskim Tiencinie. Łącznie wzięli w nim udział przedstawiciele ponad 20 krajów oraz szefowie 10 organizacji międzynarodowych, w tym sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.
Rezultaty szczytu to między innymi powołanie specjalnego banku rozwojowego i inicjatyw w sektorze energii i finansów, o co od dawna zabiegał Pekin, przy dotychczasowym rosyjskim sprzeciwie.
Rosja uzyskała przy tym kluczowe dwustronne porozumienie, w wyniku którego zwiększy swój eksportu gazu do Chin o 25 procent. Jak zaznaczył wicedyrektor OSW, podpisano też długo wyczekiwane przez Putina memorandum w sprawie budowy gazociągu Siła Syberii 2.
Utworzona w 2001 roku SOW wzięła swoje początki z Szanghajskiej Piątki - forum utworzonego w połowie lat 90. przez Chiny, Rosję, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan w celu rozwiązywania sporów granicznych. Z czasem przerodziła się w organizację transregionalną. Obecnie zrzesza 10 państw członkowskich, w tym Indie, Pakistan, Iran i Białoruś, oraz dwa państwa ze statusem obserwatora i 14 partnerów dialogu.
Trump nałożył cła wysokości 50 procent na towary importowane do USA z Indii w związku z kupowaniem przez Delhi rosyjskiej ropy naftowej i sprzętu wojskowego. Indie są jedną z nielicznych dużych gospodarek, które nie mają porozumienia celnego z USA. Relacje między Waszyngtonem a Delhi są chłodne, z nieoficjalnych doniesień wynika, że Modi w ostatnich tygodniach kilkakrotnie nie odebrał telefonu od Trumpa.
