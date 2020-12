Trump: za tymi atakami mogą stać Chiny. Pompeo wskazuje na Rosję

Prezydent Donald Trump zasugerował we wpisie na Twitterze, że za cyberatakami wymierzonymi w Stany Zjednoczone mogą stać Chiny. Innego zdania jest szef amerykańskiej dyplomacji. Wcześniej sekretarz stanu USA Mike Pompeo publicznie oskarżył o ataki Rosję.

Pompeo wskazał na Rosję

Rząd USA poinformował w środę o poważnych i wciąż trwających atakach hakerskich na jego sieci komputerowe oraz toczącym się w tej sprawie śledztwie. Według agencji Reutera celem ataków były między innymi ministerstwa finansów i handlu. "The New York Times" podał, że ucierpiał również Pentagon, a według "Washington Post" także Departament Stanu. "Politico" twierdzi, że ataki dotknęły również sieci ministerstwa energii i podległej mu Narodowej Administracji Bezpieczeństwa Jądrowego (NISA).

W piątek wieczorem szef Departamentu Stanu Mike Pompeo w wywiadzie telewizyjnym oskarżył Rosję o ataki na instytucje rządowe USA. - Myślę, że jest tak, iż teraz możemy dość wyraźnie powiedzieć, że to Rosjanie zaangażowali się w te działania - oznajmił. - To był bardzo znaczący wysiłek. Wciąż badamy, co dokładnie się stało - przyznał szef amerykańskiej dyplomacji.