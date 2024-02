Trump o śmierci Nawalnego i swoich problemach z prawem

Były prezydent USA i czołowy kandydat republikański w zbliżających się wyborach Donald Trump wyraził we wtorek pogląd, że zmarły w kolonii karnej rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny "był bardzo dzielny", ale "prawdopodobnie nie powinien wracać do Rosji". Podobnie jak we wcześniejszym chaotycznym wpisie w mediach społecznościowych nie wspomniał nic o reżimie Władimira Putina, mówił za to o swoich problemach z prawem, przekonując, że wynikają one z jego zaangażowania politycznego.

Wypowiadając się dla telewizji Fox News, były prezydent USA Donald Trump powiedział między innymi, że "sprawa Nawalnego to bardzo smutna sytuacja".

- On jest, on był, bardzo dzielnym facetem, ponieważ wrócił do Rosji, a mógł pozostać z daleka – stwierdził. - I szczerze mówiąc wyszedłby o wiele lepiej, pozostając z daleka i wypowiadając się poza krajem, niż wracając, ponieważ ludzie myśleli, że to się wydarzy i to się wydarzyło. I to jest straszne - mówił Trump.

Nawalny powrócił do Rosji z Niemiec 17 stycznia 2021 r. po okresie leczenia w klinice w Niemczech, po tym jak w sierpniu 2020 r. doznał na pokładzie samolotu ciężkiego zatrucia, jak się później okazało bojowym środkiem trującym z grupy nowiczoków. Już na lotnisku został aresztowany.

- To straszna rzecz, ale dzieje się to również w naszym kraju – kontynuował Trump, sugerując, że akty oskarżenia przeciwko niemu – w tym dwie sprawy dotyczące podważania wyników wyborów prezydenckich z 2020 roku – są dowodem na to, że Stany Zjednoczone "stają się komunistycznym krajem na wiele sposobów".

- Jeśli się nad tym zastanowicie, jestem głównym kandydatem (na prezydenta USA - red.). I zostaje oskarżony - mówił Trump. - Czterokrotnie postawiono mi zarzuty… a wszystko dlatego, że jestem w polityce – stwierdził dodając, że jest oskarżany o rzeczy "absurdalne".

Donald Trump spotkał się z wyborcami w Greenville JIM LO SCALZO/PAP/EPA

Jak pisze AP, Donald Trump nawiązał także do piątkowej decyzji nowojorskiego sądu, który nakazał mu zapłacić 354,9 milionów dolarów kary za oszukańcze zawyżanie wartości swego majątku w celu wprowadzenia kredytodawców w błąd .

- To jak z Nawalnym – powiedział Trump. - To forma komunizmu, faszyzmu - stwierdził.

Były prezydent USA po raz pierwszy odniósł się do śmierci Nawalnego w poniedziałek w mediach społecznościowych. Wówczas stwierdził, że "jego nagła śmierć sprawiła, że jestem coraz bardziej i bardziej świadomy tego, co dzieje się w naszym kraju".

W odróżnieniu od obecnego prezydenta USA Joe Bidena i innych przywódców zachodnich, którzy obarczyli odpowiedzialnością za śmierć Nawalnego Władimira Putina, Trump tego nie uczynił.

Trump wielokrotnie podkreślał, że ma doskonałe relacje z Putinem. Obiecywał, że zakończy wojnę Rosji przeciw Ukrainie w 24 godziny. W 2018 r. odmówił obwiniania rosyjskiego przywódcy o ingerencję w wybory w USA w 2016 r., podając w wątpliwość ustalenia własnych agencji wywiadowczych.

Autorka/Autor:asty, momo/kg

Źródło: PAP, Reuters, ABC News