Trump porównuje się do Nawalnego

Telewizja CNN ocenia, że były prezydent USA Donald Trump sugeruje, że jego problemy prawne są porównywalne do heroizmu Aleksieja Nawalnego. - Mam osiem lub dziewięć procesów… a wszystko dlatego, że jestem w polityce - powiedział wcześniej Trump w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji Fox News. "Mimo twierdzeń amerykańskiego polityka, że jest ofiarą prześladowań, były prezydent jest pociągany do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującym prawem" - komentuje CNN.

Były prezydent USA i czołowy kandydat republikański w zbliżających się wyborach Donald Trump wyraził we wtorek w Fox News pogląd, że zmarły w kolonii karnej rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny "był bardzo dzielny", ale "prawdopodobnie nie powinien wracać do Rosji".

Mówił o swoich problemach z prawem w USA, przekonując, że wynikają one z jego zaangażowania politycznego. - Mam osiem lub dziewięć procesów… a wszystko dlatego, że jestem w polityce - powiedział Trump w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji. - To jak z Nawalnym. To forma komunizmu, faszyzmu - dodał.

Podobnie jak we wcześniejszym chaotycznym wpisie w mediach społecznościowych Trump nie wspomniał nic o reżimie Władimira Putina, który zdaniem rodziny zmarłego opozycjonisty i rosyjskich dysydentów ponosi pełną odpowiedzialność za śmierć Nawalnego.

- To Putin jest odpowiedzialny za śmierć Nawalnego. Dlaczego Trump nie może po prostu tego powiedzieć? - skomentował słowa Trumpa prezydent USA Joe Biden.

CNN: nie ma płaszczyzny, na której można byłoby porównywać Trumpa i Nawalnego

Były prezydent USA po raz pierwszy odniósł się do śmierci Nawalnego w poniedziałek w mediach społecznościowych. Wówczas stwierdził, że "jego nagła śmierć sprawiła, że jestem coraz bardziej i bardziej świadomy tego, co dzieje się w naszym kraju".

Jak stwierdza CNN, nie ma płaszczyzny, na której można byłoby porównywać Trumpa i Nawalnego - opozycjonistę, który powrócił do Rosji, mimo że wcześniej próbowano go otruć bojowym środkiem chemicznym. Trump, na mocy konstytucji Stanów Zjednoczonych, cieszy się domniemaniem niewinności, ma także prawo do apelacji. "Mimo twierdzeń Trumpa, że jest ofiarą prześladowań, były prezydent jest pociągany do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującym prawem" - komentuje CNN.

Donald Trump PAP/EPA/JIM LO SCALZO

CNN o "autorytarnych instynktach Trumpa"

Biden próbuje wykorzystać słowa swego poprzednika na temat Nawalnego do wykazania podczas kampanii, iż Trump jest kandydatem, który nie nadaje się do powrotu na urząd prezydenta - odnotowuje CNN.

Zdaniem CNN "autorytarne instynkty Trumpa "zbliżają go bardziej, jeśli chodzi o temperament, do Putina". - Trump chciałby immunitetu chroniącego go przed postępowaniem sądowym i "jego wizja pozbawionej ograniczeń władzy prezydenckiej wydaje się bliższa modelowi rosyjskiemu niż amerykańskiemu" - ocenia stacja.

Jak dodaje CNN, Trump w różny sposób opisywał Putina - oskarżonego o zbrodnię wojenną w związku z inwazją na Ukrainę - jako "geniusza" i "inteligentnego" i często podejmował kroki, gdy był prezydentem, które wydawały się zaspokajać rosyjskie cele w takim samym stopniu, jak długoterminowe interesy USA. Stanął nawet po stronie rosyjskiego przywódcy, zaprzeczając ingerencji Rosji w wybory prezydenckie w 2016 roku, zamiast wierzyć agencjom wywiadowczym, które były wówczas pod jego kontrolą.

Autorka/Autor:pp//mrz

Źródło: PAP, CNN