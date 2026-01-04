Trump "nie jest zachwycony" Putinem. "Zabija zbyt wielu ludzi"

Trump: nie jestem zadowolony z Putina, zabija zbyt wielu ludzi Źródło: TVN24

Donald Trump odniósł się do sprawy wojny w Ukrainie podczas sobotniej konferencji na Florydzie, dotyczącej amerykańskiego ataku na Wenezuelę. Prezydent USA powiedział, że temat Wenezueli nie został poruszony w jego ostatniej rozmowie z Władimirem Putinem w miniony poniedziałek. Dodał jednak, że nie podoba mu się postawa rosyjskiego prezydenta wobec Ukrainy.

- Nie jestem zachwycony Putinem. Zabija zbyt wielu ludzi - oznajmił Trump.

Ponownie mówił również o tym, iż sądził, że wojna w Ukrainie będzie najłatwiejszym konfliktem do rozwiązania. - Ale tak nie jest - zaznaczył. - Obie strony zrobiły trochę naprawdę złych rzeczy. Ale słuchajcie, to wojna (Joe) Bidena. To nie moja wojna - przekonywał.

- Widziałem operację, którą przeprowadziliśmy ostatniej nocy. Była tak precyzyjna, tak wspaniała... - powiedział Trump. - Jeśli mielibyśmy tam (w Ukrainie - przyp. red.) naszych ludzi, ta wojna nie trwałaby tak długo - dodał.

Trump: odziedziczyłem tę wojnę

Stwierdził przy tym, że wciąż ma nadzieję na zakończenie konfliktu, bo - jak ocenił - jest dobry w zawieraniu układów. Dodał przy tym, że rozmowy dotyczące pokoju przynoszą postępy.

- Ale to wojna, która nigdy nie powinna się wydarzyć. Gdybym był prezydentem, nigdy by do niej nie doszło. Putin to mówi. Wszyscy to mówią (...). Odziedziczyłem tę wojnę. Tam byli Joe Biden, (Wołodymyr) Zełenski i Putin, ja doszedłem i znalazłem się w tej sytuacji i to jest bałagan - kontynuował.