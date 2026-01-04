Logo strona główna
Trump "nie jest zachwycony" Putinem. "Zabija zbyt wielu ludzi"

Trump: nie jestem zadowolony z Putina, zabija zbyt wielu ludzi
Źródło: TVN24
Nie jestem zachwycony Władimirem Putinem. Zabija zbyt wielu ludzi - oznajmił na konferencji Donald Trump. Nawiązał też do ataku USA w Wenezueli i pojmaniu Nicolasa Maduro. Ocenił, że była to akcja "precyzyjna" i "wspaniała." - Jeśli mielibyśmy tam (w Ukrainie) naszych ludzi, ta wojna nie trwałaby tak długo - dodał.

Donald Trump odniósł się do sprawy wojny w Ukrainie podczas sobotniej konferencji na Florydzie, dotyczącej amerykańskiego ataku na Wenezuelę. Prezydent USA powiedział, że temat Wenezueli nie został poruszony w jego ostatniej rozmowie z Władimirem Putinem w miniony poniedziałek. Dodał jednak, że nie podoba mu się postawa rosyjskiego prezydenta wobec Ukrainy.

- Nie jestem zachwycony Putinem. Zabija zbyt wielu ludzi - oznajmił Trump.

Ponownie mówił również o tym, iż sądził, że wojna w Ukrainie będzie najłatwiejszym konfliktem do rozwiązania. - Ale tak nie jest - zaznaczył. - Obie strony zrobiły trochę naprawdę złych rzeczy. Ale słuchajcie, to wojna (Joe) Bidena. To nie moja wojna - przekonywał.

- Widziałem operację, którą przeprowadziliśmy ostatniej nocy. Była tak precyzyjna, tak wspaniała... - powiedział Trump. - Jeśli mielibyśmy tam (w Ukrainie - przyp. red.) naszych ludzi, ta wojna nie trwałaby tak długo - dodał.

Źródło: PAP/EPA/NICOLE COMBEAU / POOL

Trump: odziedziczyłem tę wojnę

Stwierdził przy tym, że wciąż ma nadzieję na zakończenie konfliktu, bo - jak ocenił - jest dobry w zawieraniu układów. Dodał przy tym, że rozmowy dotyczące pokoju przynoszą postępy.

- Ale to wojna, która nigdy nie powinna się wydarzyć. Gdybym był prezydentem, nigdy by do niej nie doszło. Putin to mówi. Wszyscy to mówią (...). Odziedziczyłem tę wojnę. Tam byli Joe Biden, (Wołodymyr) Zełenski i Putin, ja doszedłem i znalazłem się w tej sytuacji i to jest bałagan - kontynuował.

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/NICOLE COMBEAU / POOL

Donald Trump, Władimir Putin, Ukraina, Rosja, Wojna w Ukrainie, Wenezuela, Nicolas Maduro
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica