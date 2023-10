Donald Trump wypadł z listy 400 najbogatszych Amerykanów

Jak poinformował magazyn "Forbes" we wtorek, Donald Trump nie znajduje się już na liście 400 najbogatszych Amerykanów. Jego majątek szacowany jest obecnie na 2,6 mld dolarów, co oznacza, że brakuje mu 300 mln dolarów, aby dołączyć do tego ekskluzywnego grona. Według "Forbesa" wartość netto Trumpa spadła o ponad 600 mln dolarów względem 2022 roku, a głównym tego powodem ma być założenie przez niego platformy Truth Social, która nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Portal powstał po tym, jak Trump został wykluczony z mediów społecznościowych. "Trump wyobrażał sobie, że znaczący odsetek obywateli zaloguje się na platformę, ale tak się nigdy nie stało. Do tej pory zarejestrowało się około 6,5 mln użytkowników, co stanowi około 1 proc. wszystkich użytkowników X (dawnego Twittera)" - pisze magazyn. Szacowana wartość 90 proc. udziałów byłego prezydenta w spółce Trump Media & Technology Group, czyli spółce matce Truth Social, spadła z 730 mln dolarów do mniej niż 100 mln dolarów.