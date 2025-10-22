Trump: nie chcę "zmarnowanego spotkania" z Putinem

Trump: spotkanie z Putinem ma się odbyć w ciągu dwóch tygodni Źródło: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: W ubiegłym tygodniu prezydent USA Donald Trump zapowiedział spotkanie z Władimirem Putinem w Budapeszcie.

We wtorek przedstawiciel Białego Domu poinformował media, że " nie ma planów w najbliższej przyszłości " zorganizowania takiego szczytu.

Wieczorem Trump stwierdził z kolei, że nie podjął jeszcze decyzji w sprawie spotkania z Putinem.

Więcej o amerykańskim prezydencie i polityce USA w programie Michała Sznajdera "Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera" w TVN24+

- Nie chcę mieć zmarnowanego spotkania. Nie chcę zmarnowanego czasu, więc zobaczę, co się wydarzy - powiedział prezydent USA Donald Trump dziennikarzom w Gabinecie Owalnym.

Dopytywany przez dziennikarza, przekonywał, że nie powiedział, iż ewentualne spotkanie z Putinem byłoby stratą czasu. - Myślę, że Putin chce, żeby to się zakończyło. Myślę, że Zełenski chce, żeby to się zakończyło. I myślę, że to się zakończy - dodał Trump.

Prezydent USA Donald Trump w Gabinecie Owalnym Źródło: ALLISON ROBBERT/PAP/EPA

Oświadczył, że nie podjął jeszcze decyzji w sprawie spotkania z Putinem i zapowiedział, że poinformuje w ciągu dwóch dni, co dalej. Ocenił też, że jest szansa na zawieszenie broni w Ukrainie.

"Nie ma planów" spotkania Trumpa z Putinem

Wcześniej we wtorek przedstawiciel Białego Domu powiadomił media, że "nie ma planów, aby prezydent Trump spotkał się z prezydentem Putinem w najbliższej przyszłości".

- Sekretarz Rubio i minister spraw zagranicznych Ławrow odbyli owocną rozmowę. Dlatego dodatkowe osobiste spotkanie sekretarza z ministrem spraw zagranicznych nie jest konieczne i nie ma planów, aby prezydent Trump spotkał się z prezydentem Putinem w najbliższej przyszłości - przekazał przedstawiciel Białego Domu.

Źródła dziennika "Wall Street Journal" powiadomiły, że poniedziałkowa rozmowa szefów dyplomacji USA i Rosji pokazała, że Kreml pozostaje przy swoim dawnym stanowisku.

Po tym telefonie Rubio, który jest też doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta, powiadomił innych przedstawicieli Białego Domu, że zorganizowanie szczytu Trumpa z Putinem w najbliższej przyszłości najpewniej nie przyniosłoby pozytywnych rezultatów dla negocjacji pokojowych.

Trump ogłosił w ubiegłym tygodniu, po przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej z Putinem, że spotka się z nim w Budapeszcie. Zapowiadano, że spotkanie mogłoby się odbyć w ciągu dwóch tygodni.

OGLĄDAJ: TVN24 HD