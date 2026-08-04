Trump napotkał na "nieoczekiwany opór"
Darline Graham Nordone przejęła mandat senatora po zmarłym bracie 15 lipca. Będzie pełnić funkcję do pierwszego tygodnia stycznia. W ten sposób 62-latka niesprawująca wcześniej funkcji publicznej została pierwszą kobietą reprezentującą Karolinę Południową w Senacie. Donald Trump nominację siostry zmarłego 11 lipca senatora Lindseya Grahama nazwał "wspaniałym hołdem" dla niego, wezwał też wyborców, by w nadchodzących wyborach wybrali ją na całą sześcioletnią kadencję w izbie wyższej Kongresu.
Wśród republikanów nie brak osób, które uważają, że Nordone Graham jest odpowiednią osobą do tymczasowego pełnienia funkcji w Senacie, ale opierają się naciskom prezydenta USA, by wybrać ją na całą kadencję. Argumentują, że wyborcy powinni wybierać spośród licznego grona kandydatów - przekazała agencja Reuters w poniedziałek.
"Jego kandydatka przegra"
"Starania prezydenta Donalda Trumpa o to, aby siostra Lindseya Grahama została senatorką Karoliny Południowej, napotkały nieoczekiwany opór ze strony republikańskich wyborców i rywali, co zapowiada liczne starcia w prawyborach, które sprawdzą granice politycznych wpływów Trumpa w jednym z jego najsilniejszych stanów" - czytamy.
O tym, że konserwatywni wyborcy z Karoliny Południowej są niezadowoleni z tego, na kogo postawił Trump, przekonana jest m.in. Nancy Mace, republikanka, która bez powodzenia ubiegała się o stanowisko gubernatora stanu. - Jego kandydat przegrał w wyborach na gubernatora, a teraz jego kandydatka przegra także w wyborach do Senatu - przewiduje polityczka.
Z kolei darczyńcy Partii Republikańskiej w wywiadach utrzymywali, że 62-letnia senatorka "chowa się za procesem żałoby i nazwiskiem swojego brata", zwracając uwagę m.in. na to, że rzadko odpowiada na pytania dziennikarzy.
Kto prowadzi w sondażach
Zwolennicy kandydatury Nordone Graham zauważają jednak, że cieszy się ona poparciem dwóch najpopularniejszych polityków w Karolinie Południowej: prezydenta oraz senatora Tima Scotta, prowadzi również w sondażach. Najnowsze badania opinii sugerują, że o drugie miejsce w drugiej turze rywalizują z nią kongresmeni Ralph Norman i Russell Fry oraz były gubernator Karoliny Południowej Mark Sanford.
Obecnie co najmniej dziewięć osób ubiega się o nominację republikańską w wyborach specjalnych do Senatu, które odbędą się 11 sierpnia. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad połowy głosów, druga tura odbędzie się 25 sierpnia.