Trump wycofuje części wojsk z Afganistanu i Iraku. "Cena zbyt wczesnego wyjścia może być wysoka"

Do 15 stycznia liczba żołnierzy USA w Afganistanie ma się zmniejszyć z 4,5 do 2,5 tysiąca, a w Iraku z 3 do 2,5 tysiąca. Dojdzie do tego w ostatnim tygodniu prezydentury Donalda Trumpa. Ogłaszając we wtorek w Pentagonie wykonanie nakazu prezydenta, Miller stwierdził, że wcześniej tego dnia rozmawiał z "przywódcami Kongresu, a także sojusznikami i partnerami za granicą".