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Świat

Trump nagle przerwał wywiad i wyszedł. "Mam już dość"

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Donlad Trump w NBC
Donald Trump przerwał wywiad z NBC News
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: NBC
Zakończmy to, bo mam już dość - powiedział wyraźnie poirytowany Donald Trump podczas wywiadu dla stacji NBC News, po czym wyszedł z zaimprowizowanego w stodole studia.

W wywiadzie wyemitowanym w niedzielę w programie "Meet the Press" prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził m.in., że nie zamierza odblokować irańskich aktywów ani znieść żadnych sankcji przed zawarciem porozumienia pokojowego. Dodał, że rozważy podjęcie tych kroków po zawarciu porozumienia. - To nastąpi później - powiedział Trump. - Tak. Jeśli będą się dobrze zachowywać, jeśli wykonają dobrą robotę, zaczniemy rozmawiać - kontynuował.

Trump powiedział też, że nie domaga się, aby Liban był częścią krótkoterminowego porozumienia z Teheranem. - Myślę, że chcieliby tego, ale ja tego nie wymagam - powiedział amerykański przywódca w wywiadzie nagranym w piątek w zaimprowizowanym w stodole studiu.

Dlaczego przerwał wywiad

Rozmowa z dziennikarką Kristen Welker została jednak gwałtownie przerwana. Jak podaje Reuters, stało się to po tym, jak Donald Trump powtórzył bezpodstawne twierdzenia, że wybory w USA są "sfałszowane". Powiedział, że sfałszowane zostały zarówno ostatnie prawybory w Kalifornii, jak i wybory prezydenckie w 2020 roku.

Welker poprosiła prezydenta o przedstawienia dowodów na te twierdzenia. Wtedy Donald Trump odpiął mikrofon, zarzucając nieuczciwość dziennikarce, jej stacji oraz innym amerykańskim stacjom telewizyjnym. Wymienił wśród nich ABC, CBS i CNN. - To są stronnicze, nieuczciwe stacje. Dobrze, zakończmy to, bo mam już dość. Dziękuję, kochana. Miłego dnia - mówił. - Siedziałem z tobą w deszczu przez godzinę i dałem ci wystarczająco dużo czasu. Powinnaś uporządkować swoją pracę, bo wiesz co? Kraj nigdy nie może być wielki z nieuczciwą prasą - kontynuował.

Ze studia wyszedł, gdy dziennikarka próbowała go zatrzymać, mówiąc, że ekipa "Meet the Press" przyjechała do Wisconsin specjalnie na ten wywiad.

Donald Trump przerywa wywiad dla NBC News
Donald Trump przerywa wywiad dla NBC News
Źródło zdjęcia: NBC

Dziennikarka komentuje wywiad z Donaldem Trumpem

Przed emisją programu o "ekskluzywnym wywiadzie" informował Biały Dom. "Nie przegapcie tego" - podano we wpisie opublikowanym w niedzielę na oficjalnym koncie prezydenta USA na Instagramie. Sam Trump skomentował swój udział w programie podczas wiecu w piątek. - Właśnie udzieliłem wywiadu w najpiękniejszej stodole, jaką kiedykolwiek widziałem - powiedział, stację telewizyjną nazywając "NBC Fake News". - A ponieważ padało, trochę się na nich zdenerwowałem. Nie byłem z nich zadowolony, ale dobrze się bawiliśmy - stwierdził.

Kristen Welker oceniła rozmowę z Trumpem jako "merytoryczną", przyznając, że utrudniły ją "niekorzystne warunki pogodowe". "Pomimo tych trudności udało nam się przeprowadzić merytoryczną rozmowę na wiele tematów od konfliktu z Iranem, przez gospodarkę aż po tak zwany fundusz 'przeciw zbrojeniu'" - napisała dziennikarka na Instagramie.

Welker nie odniosła się do burzliwej końcówki wywiadu. Zrobiły to osoby komentujące jej wpis. "Światowy przywódca powinien umieć sprostać wywiadom bez krzyku i wściekłości", "Nie mogę uwierzyć, w jaki sposób on się do ciebie zwracał. To niedopuszczalne", "Sposób, w jaki do ciebie mówił pod koniec, nie był w porządku" - czytamy.

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Tagi:
Donald TrumpUSAMedia
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
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