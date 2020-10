Nowe informacje o stanie zdrowia Donalda Trumpa

Jeśli stan zdrowia prezydenta USA Donalda Trumpa będzie się poprawiał, to może on zostać wypisany ze szpitala w poniedziałek - powiedział w niedzielę Brian Garibaldi, członek zespołu medycznego zajmującego się amerykańskim przywódcą.

Lekarz Białego Domu Sean Conley powiedział na niedzielnej konferencji prasowej, że stan zdrowia prezydenta USA Donalda Trumpa poprawia się. Przyznał, że od wykrycia zakażenia koronawirusem u amerykańskiego przywódcy dwukrotnie odnotowano spadek poziomu tlenu we krwi.

Wcześniej w niedzielnym wywiadzie dla CBS prezydencki doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Robert O'Brien przekazał, że rozmawiał w tym dniu rano z szefem personelu Białego Domu Markiem Meadowsem. - Dobra wiadomość jest taka, że prezydent czuje się bardzo dobrze i chce wrócić do domu, do Białego Domu i pracować, ale myślę że pozostanie w szpitalu Walter Reed przez pewien okres czasu - relacjonował doradca prezydenta USA.