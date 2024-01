Dotkliwa kara finansowa dla Donalda Trumpa za zniesławienie

W piątek Donald Trump został dotkliwie ukarany przez ławę przysięgłych na Manhattanie, która nakazała mu zapłacić E. Jean Carroll 83,3 miliona dolarów. Pisarka, która oskarżyła byłego prezydenta USA o gwałt, poskarżyła się do sądu o to, że Trump swoimi komentarzami zniszczył jej reputację wiarygodnej dziennikarki.

Federalna ława przysięgłych na Manhattanie w Nowym Jorku zdecydowała w piątek, że Donald Trump ma zapłacić 83,3 miliona dolarów pisarce E. Jean Carroll. Kobieta wystąpiła z pozwem w 2022 roku. Twierdziła, że Trump zgwałcił ją w garderobie domu towarowego Bergdorf Goodman w 1995 roku. Po raz pierwszy ujawniła to publicznie w 2019 roku w swojej książce "What Do We Need Men For?: A Modest Proposal".