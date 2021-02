Donald Trump szykuje się do wystąpienia. Pierwsze takie przemówienie od opuszczenia Białego Domu

"Ponury, posępny i pozbawiony uśmiechu polityczny wyrobnik"

Trump niedawno skrytykował przywódcę mniejszości republikańskiej w wyżej izbie Kongresu Mitcha McConnella. Senator najpierw głosował za uniewinnieniem byłego prezydenta w procesie impeachmentu, by w chwilę później oskarżyć go o podżeganie zwolenników do ataku na Kapitol. "Nie ma wątpliwości, że były prezydent Trump ponosi moralną odpowiedzialność. (…) Jego zwolennicy zaatakowali Kapitol w następstwie kłamstw, które wykrzykiwał przez największy na świecie megafon. Jego zachowanie podczas i po chaosie było również nie do przyjęcia, poczynając od ataku na wiceprezydenta Mike Pence'a podczas zamieszek po wychwalanie przestępców po ich zakończeniu" - pisał w poniedziałek McConnell na łamach "Wall Street Journal".