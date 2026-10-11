Świat "Pakt z diabłem". Donald Trump krytykowany za porozumienie z Władimirem Putinem Oprac. Justyna Sochacka |

Donald Trump porozumiał się z Władimirem Putinem w sprawie dostaw rosyjskiego oleju napędowego Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/RON SACHS / POOL

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Lider demokratów w Senacie Chuck Schumer oskarżył Trumpa o to, że próbując ratować swoje "słabnące notowania polityczne", zawiera "pakt z diabłem".

Inny senator Partii Demokratycznej, Richard Blumenthal, wezwał prezydenta do natychmiastowego wycofania się z tego porozumienia. "Ta słabo zamaskowana próba złagodzenia chaosu wywołanego przez nielegalną wojnę Trumpa w Iranie przyniesie korzyści jedynie gospodarkom Chin i Rosji, a także doprowadzi do śmierci kolejnych niewinnych ludzi w Ukrainie" - napisał w serwisie X.

"Nadszedł czas, by wykorzystać sankcje do zduszenia machiny wojennej Putina"

Decyzję prezydenta krytykują też niektórzy przedstawiciele Partii Republikańskiej. Kongresmen Don Bacon wyraził nadzieję, że Ukraina będzie nadal niszczyć rosyjskie zdolności produkcyjne oleju napędowego i zaapelował do Trumpa o zastosowanie ustawy Lindseya Grahama dotyczącej wzmocnienia sankcji na Rosję.

"Teraz nadszedł czas, by wykorzystać te sankcje do zduszenia machiny wojennej Putina, a nie, by nagradzać dyktatora, wpychając mu więcej pieniędzy w ręce, podczas gdy on nadal celuje w ukraińskich cywilów i ich zabija" - wezwał republikański kongresmen.

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Senatorka republikanów Lisa Murkowski również wezwała do wykorzystania ustawy Grahama. "Możemy rozmawiać o powrocie Rosji na światowe rynki energetyczne, gdy wojna się zakończy. Do tego czasu musimy odciąć wszelkie źródła finansowania i zaopatrzenia, które podtrzymują tę wojnę" - dodała.

Republikański kongresmen Brian Fitzpatrick zapowiedział natomiast skierowanie pod głosowanie w Izbie Reprezentantów ponadpartyjnej ustawy, mającej doprowadzić do zablokowania wszelkich zakupów rosyjskiej ropy. Stwierdził, że projekt zostanie przyjęty przytłaczającą większością głosów.

Pence: decyzja Trumpa niezrozumiała, powinna zostać cofnięta

Były wiceprezydent USA Mike Pence napisał w sobotę w serwisie X, że decyzja prezydenta Trumpa o zniesieniu sankcji na rosyjskie paliwa "w obliczu nieustających i brutalnych ataków Putina na cele cywilne w Ukrainie, jest całkowicie niezrozumiała i stanowi zdradę dziedzictwa oraz przywództwa zmarłego senatora Lindseya Grahama". Dodał, że "Ameryka nie powinna podawać pomocnej dłoni machinie wojennej Putina".

"Putin nie chce pokoju. Putin chce Ukrainy. Nie mam wątpliwości, że jeśli Putin podbije Ukrainę, będzie tylko kwestią czasu, zanim rosyjskie wojska przekroczą kolejną granicę, a nasi żołnierze będą musieli się z nimi zmierzyć" - napisał Pence. Wezwał Trumpa do cofnięcia tej decyzji.

President Trump’s decision to lift sanctions on Russian fuel amidst Putin’s ongoing and brutal attacks on civilian targets in Ukraine makes no sense and is a betrayal of the legacy and leadership of the late Senator Lindsey Graham.



While Ukraine fights for its survival, Putin’s… — Mike Pence (@Mike_Pence) October 10, 2026 Rozwiń

Kellogg: Putin chce złagodzić presję wywieraną na rafinerie w Rosji

Generał Keith Kellogg, były wysłannik Trumpa na Ukrainę, ocenił w telewizji Fox Business, że Putin nie wygrywa wojny. W jego ocenie dzięki porozumieniu z Trumpem rosyjski przywódca chce złagodzić ogromną presję wywieraną przez Ukrainę na rafinerie w jego kraju.

Zaznaczył, że Kijów nie zamierza przestać atakować rosyjskich rafinerii. - Będą nadal atakować. I słusznie. To operacja wojskowa, to wojna. Ukraińcy przeprowadzają te ataki zgodnie z zasadami prowadzenia działań wojennych - podkreślił Kellogg.

Umowa Trumpa z Putinem

Prezydent USA ogłosił w piątek, że porozumiał się z Władimirem Putinem w sprawie importu do USA i innych krajów łącznie 4,8 mln ton rosyjskiego oleju napędowego przez najbliższe kilka miesięcy. Oznacza to też zawieszenie amerykańskich sankcji na rosyjskiego diesla do kwietnia 2027 roku.