Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Donald Trump "zaskoczony" ruchem Brytyjczyków. "Ja bym tego nie zrobił"

|
Prezydent Donald Trump
Nowe informacje o zatrzymanych przed bazą RAF Fairford. Relacja Macieja Worocha
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: BONNIE CASH/PAP/EPA
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Donald Trump przyznał, że jest zaskoczony wypuszczeniem za kaucją podejrzanych w sprawie ataku na bazę RAF w Wielkiej Brytanii. Prezydent USA oświadczył, że on by ich nie wypuścił. Ocenił też, że sprawa może być związana z Iranem.

Amerykański prezydent Donald Trump został poproszony przez media o komentarz w sprawie wypuszczenia za kaucją pięciu mężczyzn aresztowanych w Wielkiej Brytanii w związku z rzekomą próbą dokonania ataku terrorystycznego na bazę RAF Fairford na południu Anglii. Dziennikarz zapytał też go, czy ta sprawa ma związek z Iranem.

- Być może. Ja powiedziałbym: nie wypuszczajcie ich za kaucją. Jestem zaskoczony, że ich wypuścili. Ja bym tego nie zrobił - odpowiedział Trump.

Prezydent Donald Trump
Prezydent Donald Trump
Źródło zdjęcia: BONNIE CASH/PAP/EPA

Dopytywany, czy może ujawnić więcej informacji na temat tego, czy Iran może być powiązany z tym zdarzeniem, odparł: - Wolałbym nie. To znaczy, znam odpowiedź. Mogę powiedzieć bardzo konkretnie, ale wolałbym tego nie ujawniać.

Zaznaczył, że USA ściśle współpracują z Londynem w tej sprawie. - Wiemy o nich wszystko. My byśmy ich nie wypuścili - powtórzył. Wcześniej, w niedzielę, Trump ocenił, że zatrzymani chcieli dokonać "dużych zniszczeń" i pochwalił amerykańsko-brytyjską współpracę służb w tej sprawie.

Podejrzani o próbę ataku wypuszczeni z aresztu za kaucją

Brytyjska policja poinformowała w poniedziałek, że pięciu mężczyzn aresztowanych w związku z rzekomą próbą dokonania ataku terrorystycznego na bazę RAF Fairford na południu Anglii zostanie wypuszczonych za kaucją.

Policja przed bazą RAF Fairford
Policja przed bazą RAF Fairford
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/NEIL HALL

Dzień wcześniej brytyjskie media - między innymi "Times", Sky News i "Daily Telegraph" - informowały, powołując się na anonimowe źródła w policji, że śledczy uważają, że najbardziej prawdopodobna jest hipoteza, że w organizację ataku zamieszany był Iran.

Amerykańskie lotnictwo używa brytyjskiej bazy koło Fairford do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe, wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormuz.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
Wielka BrytaniaUSADonald Trump
Czytaj także:
imageTitle
Skomplikowana sytuacja Polski. Tabela grupy Ligi Narodów
EUROSPORT
schron schrony w Polsce
Liczne alerty, nieliczne schrony. Ich budowa to "proces wieloletni"
Maria Mikołajewska
Spór w koalicji o wakat w Senacie
"To będzie przedwyborczy test". Spór w koalicji o wakat w Senacie. Znamy nazwiska
Patryk Michalski
Do zdarzenia miało dojść w szkole (zdjęcie ilustracyjne)
13-latek planował atak w szkole. Nowe informacje z policji
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Francja straszy. Zidane szalał z radości
EUROSPORT
Izabela Dziamska
Zamiast łagodnej sukcesji, doszło do bratobójczej walki
Poznań
Zalane ulice w Comondu w stanie Kalifornia Dolna Południowa przed nadejściem huraganu Polo
Polo uderzył w Meksyk. Boją się go także Stany
METEO
Peter Szijjarto
"Niewykorzystane specjalne samoloty". Kosztowały miliony
Świat
Miejsce dokonania zbrodni w Jaworznie
Morderstwo na libacji. Zatrzymano trzech mężczyzn
Katowice
pap_20260902_37B (1)
Nawrocki na szczycie z Putinem? "Dla nas to będzie sytuacja wysoce niekomfortowa"
ROZMOWA PIASECKIEGO
Nie ma dziś formalnej ścieżki, żeby zaskarżyć decyzję nadleśnictwa o wycince lasu
Bruksela ostro o ustawie o lasach. "Polska proszona o wyjaśnienie"
Tomasz Słomczyński
Spotkanie Wołodymyra Zełeńskiego i premiera Ukrainy Serhija Koreckiego (12.07.2026)
Ukraina przyparta do muru. "Świadczy o krytycznej sytuacji"
BIZNES
papiez francja
Papież w kokpicie. Rozmawiał z pilotami eskortujących go myśliwców
Świat
zlote tarasy warszawa - Nataly Reinch shutterstock_740229268
Tego nie było od lat. Branża w odwrocie
BIZNES
48 min
pc
Co Prus przemilczał w "Lalce"? Cenzura, miłość Wokulskiego i podziały klasowe
Kultura polityczna
Martwy wieloryb wyrzucony na plażę w australijskim Perth
Martwy wieloryb na plaży. Przyciągnął ze sobą śmiertelne zagrożenie
METEO
Stadion Polonii Warszawa (wizualizacje)
Budowa stadionu Polonii Warszawa. Decyzje, daty, zagrożenia
Piotr Bakalarski
imageTitle
Szwedzi po meczu z Polską. "Jak klątwa"
EUROSPORT
Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie
Konflikt w szpitalu dziecięcym. Dyrekcja chciała obniżyć stawki, medycy chcą podwyżki
Artur Węgrzynowicz
Airbus A330-941, Delta Airlines
Drugie w ciągu doby awaryjne lądowanie samolotu Delta Air Lines
Świat
imageTitle
Urban zapytany o dymisję. "Nie oszukujmy się"
EUROSPORT
Rosyjski żołnierz (zdjęcie ilustracyjne)
"Rosjanie poddawali się do niewoli całymi oddziałami"
Świat
imageTitle
"Musimy wziąć się za granie"
EUROSPORT
Aktorzy Marek Kondrat i Marcin Dorociński na premierze filmu "Lalka"
Premiera "Lalki". "Wspaniale, że powstała"
Ewelina Witenberg
Andrzej Stróżny
Były szef CBA z zarzutami. Twierdzi, że to "realizacja zlecenia politycznego"
Robert Zieliński
Wieczór wyborczy Moniki Piątkowskiej
Piątkowska "była niedoszacowana". Przedstawiciel Ipsos wyjaśnia
Ewelina Kwiatkowska
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Pięć rzeczy, które warto wiedzieć
Polska
Polskie myśliwce
Nocny alert RCB. Operowało lotnictwo
Polska
imageTitle
Żadnej piątki, ale jest jedynka. Oceny Polaków za mecz ze Szwecją
EUROSPORT
imageTitle
Koszmarne błędy Polaków. Szwedzi znowu za mocni
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica