Świat "Dobre spotkanie z prezydentem Trumpem". Wołodymyr Zełenski o rezultatach wizyty w Białym Domu Oprac. Filip Czerwiński |

Trump o wojnie Rosji z Ukrainą: myślałem, że będzie najłatwiejsza do zakończenia Źródło wideo: TVN24, Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Prezydent Ukrainy przybył do Białego Domu około godziny 9.40 czasu lokalnego (15.40 czasu polskiego), z lekkim opóźnieniem względem harmonogramu. O godzinie 11 czasu lokalnego spotkanie Trump-Zełenski się skończyło, a do siedziby prezydenta USA wszedł premier Izraela Benjamin Netanjahu.

Zgodnie z planem wszyscy trzej politycy wezmą udział w pogrzebie republikańskiego senatora USA Lindseya Grahama, który był głośnym orędownikiem obydwu państw w ich konfliktach.

Wołodymyr Zełenski przed spotkaniem w Białym Domu (28 lipca 2026 roku) Źródło zdjęcia: Shawn Thew/PAP/EPA

Trump i Zełenski omówili produkcję Patriotów

"Dobre spotkanie z prezydentem Trumpem w Gabinecie Owalnym. Dziękuję za wszystko, co wspólnie robimy, aby chronić życie Ukraińców i działać na rzecz pokoju" - napisał Zełenski w serwisie X po rozmowie.

Prezydent Ukrainy złożył Trumpowi kondolencje z powodu śmierci republikańskiego senatora Lindseya Grahama. "Był on prawdziwym przyjacielem Ukrainy" - podkreślił ukraiński lider.

Poinformował, że omówił z Trumpem licencję na produkcję pocisków przechwytujących do systemów Patriot "oraz kilka innych pomysłów, które mogłyby pomóc".

Podczas ostatniego szczytu NATO, zorganizowanego w Ankarze, Trump ogłosił, że USA rozważą udzielenie Kijowowi licencji na produkcję amerykańskich pocisków przechwytujących Patriot. Wyraził też zainteresowanie współpracą z Ukrainą w zakresie produkcji dronów.

"Rozmawialiśmy także o dyplomacji - ważne jest, aby proces dyplomatyczny został ożywiony. Nasze zespoły ustalą szczegóły ich dalszej komunikacji. Jestem wdzięczny Stanom Zjednoczonym za ich zdecydowane wsparcie" - napisał prezydent Ukrainy.

Donald Trump i Wołodymyr Zełenski w Białym Domu (28 lipca 2026 roku) Źródło zdjęcia: Reuters

Sprawa Góry Kilofów. "Bibi nie musi mi o tym mówić"

Jeśli chodzi o spotkanie z premierem Izraela, to według doniesień medialnych Netanjahu planuje poruszyć temat sytuacji na terenie irańskiego obiektu Pickaxe. - Bibi nie musi mi o tym mówić. On mi to mówi, bo chce, żebym pozostał zaangażowany - ocenił Donald Trump, zapytany o to przed wizytą Izraelczyka.

Izraelskie służby wywiadowcze uważają, że jesienią ubiegłego roku Iran przeniósł tysiące wirówek do wzbogacania uranu do tuneli głęboko w górach, co może nasilić obawy, że Teheran chce wznowić program jądrowy, którego podstawą jest intensywne wzbogacanie uranu. Izrael poinformował USA, że wirówki zostały przeniesione do obiektu podziemnego pod górą Kolang, zwaną przez Amerykanów "Pickaxe Mountain" (Góra Kilofów).

- Dokładnie wiem, co dzieje się w Pickaxe. To nie jest duży problem. Zniszczyliśmy ich obiekty nuklearne i będziemy musieli zniszczyć także Pickaxe, jeśli nie dojdziemy do porozumienia. Jeśli nie zawrzemy porozumienia, bardzo łatwo je zniszczymy - zapowiedział wcześniej prezydent USA.

Senator, który wspierał Izrael i Ukrainę

Graham, republikanin z Karoliny Południowej, zmarł nagle 11 lipca w wieku 71 lat z powodu choroby serca.

Senator spotkał się z Zełenskim w Kijowie zaledwie dzień przed śmiercią, odwiedzając Ukrainę po raz dziesiąty od czasu inwazji Rosji w 2022 roku. Senat przygotowuje się do głosowania nad dwupartyjnym pakietem nowych sankcji wobec Rosji, które Graham próbował przeforsować do końca swoich dni.

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Graham był jednym z najbardziej widocznych sojuszników Trumpa, często pojawiając się w programach informacyjnych, aby zachwalać politykę administracji. W ostatnich miesiącach był zagorzałym obrońcą niepopularnej wojny z Iranem.

Prezydent Donald Trump, którego Graham potępił na początku swojej kariery politycznej, zanim stał się jego zagorzałym zwolennikiem, ma wygłosić przemówienie podczas nabożeństwa w Katedrze Narodowej w Waszyngtonie po ceremonii w Kapitolu Stanów Zjednoczonych.