Co się wydarzyło między Donaldem Trumpem a gwiazdą porno Stormy Daniels

Były prezydent USA Donald Trump został oskarżony przez wielką ławę przysięgłych na Manhattanie w sprawie o zapłacenie gwieździe porno Stormy Daniels pieniędzy za milczenie o domniemanych kontaktach seksualnych. Kobieta twierdzi, że w 2016 roku otrzymała za to 130 tysięcy. Już wcześniej nieznajomy mężczyzna kazał jej "zapomnieć o tej historii". Co się wydarzyło między Donaldem Trumpem a aktorką filmów dla dorosłych?

130 tys. dolarów w zamian za milczenie o relacjach seksualnych

Sprawa romansu Trumpa z aktorką porno o pseudonimie Stormy Daniels, której prawdziwe nazwisko to Stephanie Clifford, rozgłosu nabrała w 2018 roku. Wówczas w marcu Daniels potwierdziła w rozmowie ze stacją CBS, że na kilka dni przed wyborami prezydenckimi prawnik Donalda Trumpa, Michael Cohen, zapłacił jej 130 tys. dolarów w zamian za milczenie o relacjach seksualnych, jakie utrzymywali. Wcześniej, w styczniu, szczegółowe ustalenia w tej sprawie opublikował "The Wall Street Journal".

Historia znajomości Stormy Daniels i Donalda Trumpa

W rozmowie z CBS w 2018 roku Stormy Daniels relacjonowała, że poznała Trumpa podczas charytatywnego turnieju golfowego w Lake Tahoe w Nevadzie w lipcu 2006 roku. Twierdziła, że 60-letni wówczas Trump zaprosił ją na obiad, a potem poszli do jego pokoju hotelowego, gdzie uprawiali seks. Żony Trumpa, Melanii, miało nie być na miejscu, bo niedługo wcześniej urodziła syna pary. W późniejszym czasie Trump miał zaprosić 27-letnią wtedy Daniels na imprezę w Kalifornii oraz do swojego biura w Trump Tower w Nowym Jorku. W 2007 roku Trump miał spotkać się z Daniels w jego domu w Beverly Hills i rozmawiać z nią na temat jej udziału w reality show "Celebrity Apprentice", którego był wówczas gospodarzem. Kobieta ostatecznie nie pojawiła się w programie.

W 2011 roku Daniels udzieliła wywiadu magazynowi "In Touch", w którym opisywała swoje spotkania z Trumpem. Rozmowa nie ujrzała jednak światła dziennego, bo - jak przekazali pracownicy gazety w rozmowie z CBS News - po tym, jak poproszono Trumpa o komentarz do sprawy, jego prawnik zagroził, że pozwie magazyn. Daniels twierdzi, że kilka tygodni po rozmowie z "In Touch" była zastraszana - nieznajomy mężczyzna miał podejść do niej i jej córki i kazał "zostawić Trumpa w spokoju" oraz "zapomnieć o tej historii".