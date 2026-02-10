Kanada prawie ukończyła budowę mostu. Trump grozi, że nie pozwoli na jego otwarcie

Trump: Kanada żyje ze względu na Stany Zjednoczone Źródło: TVN24

Prezydent USA Donald Trump we wpisie na platformie Truth Social zarzucił Kanadzie, że "od dziesiątek lat bardzo niesprawiedliwie traktuje USA". Odniósł się do budowanego przez Kanadę mostu Gordie Howe International Bridge, który ma połączyć Ontario i Michigan. Projekt finansowany jest z kanadyjskich środków federalnych. Jak podają media, most jest praktycznie gotowy, pozostają wciąż jednak do sfinalizowania kwestie formalne.

Trump poskarżył się, że Kanada "zbudowała go właściwie bez udziału USA" i nie wykorzystała do budowy amerykańskich produktów, w tym stali. "Teraz władze Kanady oczekują, że ja jako prezydent USA POZWOLĘ im, by 'wykorzystały Amerykę!'. Co otrzymują USA - absolutnie NIC!" - kontynuował Trump.

Ocenił również, że umowa, jaką Kanada chce zawrzeć z Chinami, sprawi, że "Kanada zostanie zjedzona żywcem". "A my dostaniemy resztki! Nie sądzę" - kontynuował. Już wcześniej, w styczniu, Trump ocenił, że "Chiny całkowicie i udanie przejmują Kanadę".

"Nie pozwolę, by ten most został otwarty, dopóki USA nie otrzymają pełnej rekompensaty za wszystko, co im daliśmy i, co ważne, dopóki Kanada nie będzie traktować USA sprawiedliwie i z szacunkiem, na który zasługujemy. Rozpoczniemy negocjacje NATYCHMIAST" - napisał Trump.

"Biorąc pod uwagę wszystko, co im daliśmy, powinniśmy pewnie posiadać przynajmniej połowę tego aktywu. Przychody generowane dzięki amerykańskiemu rynkowi będą astronomiczne" - dodał.

CTV News: Kanada zapłaciła za most, ale nie jest jego jedynym właścicielem

Kanadyjska stacja CTV News wskazała, że do realizacji projektu doprowadziły długie badania. Studium planowania i wykonalności przeprowadzone przez oba kraje, przeprowadzone w latach 2001-2004. Po nim zalecono budowę nowej infrastruktury - wskazała CTV News.

Chociaż w 2009 roku zarówno w Kanadzie, jak i w Stanach Zjednoczonych wydano pozwolenia środowiskowe, projekt utknął w martwym punkcie z powodu braku finansowania. W końcu w czerwcu 2012 roku Kanada i Michigan podpisały umowę o przeprawie.

W ramach umowy Kanada zobowiązała się do zaprojektowania, budowy, sfinansowania, eksploatacji i utrzymania przeprawy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Umowa stanowi również, że most będzie własnością publiczną Kanady i Michigan, a żelazo i stal do jego kluczowych elementów muszą pochodzić z obu tych krajów.

Trump znów atakuje władze Kanady

Wypowiedzi Trumpa są kolejnymi w serii ataków przeciwko władzom sąsiada USA w obliczu zawarcia przez Kanadę umowy z Pekinem w sprawie obniżenia wcześniejszych 100 proc. ceł na chińskie pojazdy elektryczne oraz rzepak.

Porozumienie z Chinami było szeroko interpretowane jako reakcja na wrogie działania administracji Trumpa w sferze handlowej i nakładania wysokich ceł na kluczowe produkty z Kanady.

Choć Trump początkowo pozytywnie odniósł się do zabiegów rządu Marka Carneya, zmienił zdanie po tym, gdy w głośnym przemówieniu w Davos Carney oznajmił, że dotychczasowy porządek międzynarodowy utrzymywany przez USA ulega zniszczeniu. W reakcji Trump wycofał też zaproszenie dla Kanady do tworzonej przez niego organizacji międzynarodowej Rada Pokoju.

