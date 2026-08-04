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Świat

Donald Trump znów grozi. Daje Iranowi "ostatnią szansę"

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Prezydent Donald Trump
Donald Trump: chcę dać Iranowi ostatnią szansę
Źródło wideo: Reuters/TVN24
Źródło zdj. gł.: Allison Robbert/PAP/EPA
Prezydent USA Donald Trump zagroził przeprowadzeniem kolejnego ataku na Iran. Zapewnił przy tym, że Amerykanie prowadzą rozmowy z Teheranem na prośbę strony irańskiej. W weekend Trump również groził Iranowi nowymi atakami, jeżeli ten nie zgodzi się na porozumienie z USA.

- Chcę dać im ostatnią szansę przed dekapitacją - powiedział Donald Trump dziennikarzom w Gabinecie Owalnym. Prezydent USA przekonywał, że Stany Zjednoczone rozmawiają z Iranem na jego prośbę. - Bardzo trudno jest zrobić to, co mamy zaplanowane, nadal jest to w planach. Zobaczymy, co się wydarzy, ale to naprawdę bardzo trudna decyzja - dodał, odnosząc się do planowanego zmasowanego ataku, który odwołał w weekend.

- Przeprowadzenie ataku na taką skalę przeciwko jakiemuś krajowi to ogromny krok. Wolałbym tego nie robić - dodał prezydent. - Jeśli mam szansę ocalić życie wielu ludzi, chcę z niej skorzystać. Nie jestem pod żadną presją czasu - podkreślił. Ocenił też, że wojna z Iranem "przebiega bardzo, bardzo dobrze".

Donald Trump
Donald Trump
Źródło zdjęcia: Allison Robbert/PAP/EPA

Wcześniej w poniedziałek rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei oświadczył, że nie toczą się żadne negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi ani nie zaplanowano żadnych spotkań. Poinformował, że Iran nie przewiduje w najbliższych dniach przyjmowania zagranicznych delegacji ani wysyłania negocjatorów za granicę. Baghaei dodał, że wszyscy irańscy negocjatorzy przebywają obecnie w kraju - z wyjątkiem ministra spraw zagranicznych Abbasa Aragchiego, który udał się z pielgrzymką religijną do Iraku. Jedynymi prowadzonymi rozmowami - jak podał - są dyskusje z Omanem na temat zarządzania cieśniną Ormuz.

Negocjacje w cieniu gróźb ataku na Iran

Jak podliczyła w poniedziałek stacja CNN, Trump już co najmniej pięć razy ogłaszał plan przeprowadzenia silnych uderzeń na Iran, które następnie odwoływał.

Wojna USA i Izraela z Iranem wybuchła 28 lutego. 17 czerwca USA i Iran podpisały wstępne porozumienie rozejmowe, które miało być podstawą trwałego pokoju.

Dalsze negocjacje utknęły jednak w impasie, obie strony zarzucały sobie łamanie wstępnej umowy i na początku lipca wróciły do niemal codziennych wzajemnych ataków.

Źródło: PAP
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Tagi:
IranUSADonald Trump
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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