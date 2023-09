Donald Trump chce debaty z Meghan Markle. Nie podoba mu się, jak traktowała królową Elżbietę II

Donald Trump 6 września wziął udział w programie "The Hugh Hewitt Show". Były prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził w nim m.in., że dowiedział się o niechęci, jaką książę Harry i jego żona go darzą. - Nie wiedziałem, że mnie nie lubią. Ktoś mi wspomniał o tym, że to możliwe. Nie byliby jedyni - mówił. I stwierdził, że chętnie odbędzie debatę z księżną. - Jeżeli chcesz to zaplanować (debatę - red.), zrób to. Bardzo chciałbym z nią stanąć do debaty. Byłoby cudownie - powiedział. Donald Trump wyznał też, że ma żal do małżonków o to, w jaki sposób traktowali królową Elżbietę II. - Traktowali ją z wielkim brakiem szacunku i nie podobało mi się to. (...) Bardzo zaprzyjaźniłem się z królową. Była niesamowitą kobietą - stwierdził. - Była tak bystra, zawsze ​​była przygotowana na 100 procent. Kiedy patrzysz na Joe Bidena, widzisz że to kompletnie inna planeta - dodał, nawiązując do swojego następcy.