Trump: być może polecę do Turcji na spotkanie Rosji z Ukrainą

Trump o rozmowach Rosji i Ukrainy w Turcji: nalegałem, żeby to spotkanie się odbyło i tak się stało Źródło: TVN24 BiS, Reuters

Donald Trump rozważa przybycie do Turcji na rozmowy między Rosją a Ukrainą. Prezydent USA przekazał tę informację dziennikarzom w Białym Domu.

Kluczowe fakty: Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że będzie czekał na spotkanie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w Turcji w czwartek. Oczekuje od Rosji zawieszenia broni.

Prezydent USA Donald Trump sugerował, że w Stambule obecny będzie też Władimir Putin.

Trump rozważa też udział w rozmowach pokojowych.

W poniedziałek Donald Trump - na konferencji przed wylotem do Arabii Saudyjskiej - stwierdził, że "myślał o przybyciu" do Turcji na rozmowy pokojowe między Ukrainą a Rosją w Turcji.

- Nalegałem, żeby to spotkanie się odbyło i tak się stało. Myślę, że dobre rzeczy mogą z tego wyniknąć - powstrzymanie rozlewu krwi, to jest rzeźnia - stwierdził Trump. - To nie są amerykańscy żołnierze. Oni są z Rosji i Ukrainy, ale to są ludzie, którzy giną tam w liczbach, których nie widzieliśmy od drugiej wojny światowej - dodał.

Prezydent USA przekazał także, że "sądzi, że obaj przywódcy mają tam być" i sam rozważa przybycie na rozmowy. - Myślałem o przylocie. Nie wiem, gdzie będę w czwartek. Mam wiele spotkań, ale rozważam przybycie do Turcji. Jest taka możliwość - dodał.

Trump powiedział później, że pojawi się w Turcji, "jeśli uzna, że będzie to przydatne".

Prezydent USA Donald Trump Źródło: FRANCIS CHUNG/PAP/EPA

Trump nałoży sankcje na Rosję?

Pytany, czy jest skłonny nałożyć dodatkowe sankcje przeciwko Rosji, jeśli na rozmowy z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim nie przyjedzie Władimir Putin, Trump nie odpowiedział wprost, tylko ponownie zaznaczył, że to on nalegał na spotkanie przywódców.

- Oni nie mogli się spotkać, bo jeden powiedział: "zawieszenie broni". Drugi powiedział: "żadnego zawieszenia broni", i to szło w tę i z powrotem. Dlatego powiedziałem: "Słuchajcie, w tym momencie musimy to przerwać. Po prostu idźcie na spotkanie" - opowiadał prezydent. - Spotkanie zostało ustalone. Idźcie na spotkanie w czwartek - dodał.

Zapytany, czy zrealizuje swoją groźbę z soboty, gdy wspólnie z przywódcami europejskimi zagroził Rosji nałożeniem kolejnych sankcji, jeśli Moskwa nie zgodzi się na zawieszenie broni, Trump odparł jedynie, że "ma przeczucie, że się zgodzą".

Rozmowy pokojowe Ukraina-Rosja

Władimir Putin już w sobotę odrzucił propozycję bezwarunkowego 30-dniowego zawieszenia broni zawartą we wspólnym oświadczeniu przywódców Ukrainy, USA, Polski, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, zamiast tego proponując rozpoczęcie bezpośrednich rozmów w czwartek w Stambule.

Trump - wbrew reszcie przywódców, którzy naciskali na uprzednie wstrzymanie walk - wezwał w niedzielę prezydenta Zełenskiego do udziału w rozmowach. Ten wkrótce potem oświadczył, że oczekuje, iż Rosja zgodzi się na całkowite i trwałe zawieszenie broni w wojnie przeciwko jego państwu od poniedziałku. Zadeklarował też, że w czwartek osobiście będzie czekał na przywódcę Rosji w Turcji.

Wiceprzewodniczący Rady Federacji, wyższej izby rosyjskiego parlamentu, Konstantin Kosaczow, w poniedziałek wyraził przekonanie, że rozmowy w Stambule powinny odbyć się na szczeblu ekspercko-technicznym.

