Wszedł do banku i zażądał jednego dolara. "Proszę mi wybaczyć, ale to jest napad"

65-letni Donald Santacroce z Salt Lake City wszedł do banku, ogłosił, że to napad, i zażądał wydania sobie jednego dolara. Po przyjeździe policji mężczyzna nie stawiał oporu, lecz zagroził, że jeżeli zostanie wypuszczony na wolność, to napadnie na kolejny bank.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 6 marca w mieście Salt Lake City. Jak informują amerykańskie media, 65-letni Donald Santacroce nad ranem wszedł do lokalnego oddziału banku Wells Fargo Bank, i wręczył pracownikom notatkę, na której było napisane "Proszę mi za to wybaczyć, ale to jest napad. Proszę, dajcie mi dolara. Dziękuję". Pracownicy zrealizowali jego prośbę i poprosili, aby wyszedł. Ku ich zaskoczeniu ten stwierdził jednak, że powinni zadzwonić na policję. Następnie zajął miejsce w poczekalni i oczekiwał na przyjazd służb.

65-latek chciał iść do więzienia

Czekając, 65-latek narzekał na to, jak długo funkcjonariuszom zajmuje, aby dojechać na miejsce. "Oświadczył ofiarom (pracownikom banku - red.), że mają szczęście, że nie posiada broni, bo policji zajęło tak długo, aby przyjechać" - odnotowano w akcie aresztowania. Po tych słowach kierowniczka placówki nakazała ze względów bezpieczeństwa swoim pracownikom udać się na zaplecze i zamknęła wszystkie drzwi w lokalu.

Gdy policja przybyła w końcu na miejsce, Santacroce został zatrzymany. Oddał funkcjonariuszom zdobytego dolara, ale potwierdził, że wszedł do środka banku z zamiarem dokonania rabunku. Wyjaśnił, że zrobił to, ponieważ "chciał zostać aresztowany i iść do więzienia". Dodał, że jeśli zostanie wypuszczony z aresztu, ponownie napadnie na bank i będzie domagać się większej sumy pieniędzy, która sprawi, że pójdzie do więzienia.

Mężczyzna trafił do aresztu pod zarzutem rozboju, jednak według amerykańskich mediów dwa dni później został wypuszczony. Nie wiadomo, dlaczego Donald Santacroce chciał iść do więzienia. Portal KSL of Salt Lake City podał, że w zeszłym tygodniu 65-latek był już zatrzymany przez policję w hrabstwie Iron za nieostrożną jazdę, możliwe prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz posiadanie nieważnego prawa jazdy.

Autor:pb//mm

Źródło: NBC News, KSL