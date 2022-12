USA. Doktorant kryminologii podejrzany o cztery morderstwa

Doktorant kryminologii Washington State University został zatrzymany i usłyszał zarzut morderstwa pierwszego stopnia czworga studentów University of Idaho. Do zbrodni doszło 13 listopada, od tego czasu trwały poszukiwania podejrzanego.

Policja w Pensylwanii zatrzymała w piątek Bryana Christophera Kohbergera pod zarzutem zamordowania 13 listopada nożem czworga osób - trzech kobiet i mężczyzny, wszyscy w wieku około 20 lat, studentów University of Idaho. Podejrzany o popełnienie zbrodni to doktorant wydziału sprawiedliwości karnej i kryminologii Washington State University.

Jak napisał "Washinton Post" to, co się zdarzyło 13 listopada "wstrząsnęło 9000-osobowym kampusem, skłoniło uniwersytet do zwiększenia bezpieczeństwa i zaoferowania opcji zdalnego nauczania przez resztę jesiennego semestru".

Kohberger podejrzany o cztery morderstwa

Fry wyjaśnił, że do czasu wstępnego pojawienia się we wtorek podejrzanego w sądzie w Idaho, władze nie mogą ujawnić wszystkich informacji. Jak wiadomo, FBI i policja stanowa współpracowały z policją w Moscow, aby zbadać ponad 19 tys. otrzymanych doniesień.

- To nie jest koniec śledztwa. W rzeczywistości jest to nowy początek – ocenił prokurator Bill Thompson. Natomiast przedstawiciel policji, dopytywany, czy trwają poszukiwania jeszcze jakichś podejrzanych, odparł: Mamy w areszcie osobę, która popełniła te straszne zbrodnie i wierzę, że nasza społeczność jest bezpieczna.

Co się zdarzyło w Moscow w stanie Idaho

Kim jest Kohberger

Kohberger to absolwent Washington State University (WSU) w Pullman, położonego kilkanaście kilometrów od kampusu University of Idaho. WSU wydał oświadczenie, w którym stwierdza, że Kohberger "zakończył swój pierwszy semestr jako doktorant wydziału sprawiedliwości karnej na początku tego miesiąca", co sugeruje, że przebywał na kampusie tej uczelni przez kilka tygodni po zbrodni, zanim wyjechał do Pensylwanii, gdzie został zatrzymany.