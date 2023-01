Bryan Kohberger, doktorant podejrzany o zabójstwo czwórki studentów, zostanie przewieziony do Idaho

Obrońca z urzędu 28-latka Jason LaBar powiedział we wtorek, że Kohberger wierzy, iż zostanie oczyszczony z zarzutów. Mężczyzna ma zostać przetransportowany do Idaho w ciągu 10 dni.

Cztery morderstwa

Samochód, DNA i genealogia genetyczna. Jak śledczy wpadli na trop?

"Techniki genetycznej genealogii zostały wykorzystane do połączenia Kohbergera z niezidentyfikowanymi dowodami DNA" - mówi CNN inne źródło znające sprawę. DNA zostało przepuszczone przez publiczną bazę danych w celu znalezienia potencjalnych pasujących członków rodziny, a późniejsza praca dochodzeniowa prowadzona przez organy ścigania doprowadziła do Kohberngera jako podejrzanego - podało źródło.

Kohberger to absolwent Washington State University (WSU) w Pullman, położonego kilkanaście kilometrów od kampusu University of Idaho. WSU wydał oświadczenie, w którym stwierdza, że Kohberger "zakończył swój pierwszy semestr jako doktorant na początku tego miesiąca", co sugeruje, że przebywał na kampusie tej uczelni przez kilka tygodni po zbrodni, zanim wyjechał do Pensylwanii, gdzie został zatrzymany.