Biały Dom zwrócił się do Kongresu o 11,7 miliarda dolarów dodatkowej pomocy dla Ukrainy

Biały Dom zwrócił się do Kongresu o uchwalenie dodatkowego pakietu wydatków na pomoc wojskową i finansową dla Ukrainy w wysokości 11,7 miliarda dolarów. Jak dotąd administracja wydała trzy czwarte z 40 miliardów dolarów zatwierdzonych na ten cel w maju.

- Prezydent Biden jasno mówił, że Stany Zjednoczone są zobowiązane, by kontynuować wsparcie dla narodu ukraińskiego broniącego swojej suwerenności - oświadczyła szefowa Biura Zarządzania i Budżetu w Białym Domu Shalanda Young.

- By dochować tych zobowiązań i odpowiedzieć na bezpośrednie potrzeby, zwracamy się o 11,7 miliarda dolarów na pomoc wojskową i gospodarczą na pierwszy kwartał roku fiskalnego 2023, a także dwa miliardy, by odpowiedzieć na skutki wojny Putina na krajową podaż energii - dodała Young.

USA udzielają Ukrainie pomocy wojskowej

Szefowa Biura Zarządzania i Budżetu w Białym Domu poinformowała, że USA wydały już około 30 z ponad 40 miliardów dolarów uchwalonych przez Kongres środków w maju, zaś Biały Dom spodziewa się wydać dodatkowe fundusze do końca obecnego roku fiskalnego, czyli końca września.

Jeśli Kongres uchwali kolejny pakiet wydatków, będzie to już trzeci taki ruch od początku rosyjskiej inwazji w lutym. Poprzednie dwa pakiety zostały uchwalone przy dużym poparciu polityków obydwu partii - ostatecznie Kongres przeznaczył na pomoc Ukrainie więcej, niż wnioskował o to Biały Dom - choć od maja coraz częstsze są wezwania do ściślejszego monitorowania wydatków.