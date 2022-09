Do 2070 roku chrześcijan w USA może być mniej niż połowa. Prognozy analityków

Droga Europy Zachodniej

Opracowanie przedstawia kilka scenariuszy. Sugeruje między innymi, że jeśli zmiany będą postępować w takim tempie, jak obecnie, to do 2070 roku chrześcijan może być w USA od 35 do 54 procent. Odsetek osób nie wyznających żadnej religii ma natomiast wzrosnąć do 34-52 proc.