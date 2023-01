Departament Stanu USA: wizyta izraelskiego ministra na Wzgórzu Świątynnym może sprowokować przemoc

Wizyta izraelskiego ministra Itamara Ben-Gwira na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie ma potencjał do zwiększenia napięć i sprowokowania przemocy - powiedział we wtorek rzecznik Departamentu Stanu Ned Price. W podobnym duchu wypowiedział się także Biały Dom.

- Ta wizyta ma potencjał do zwiększenia i sprowokowania przemocy (...) Jesteśmy głęboko zaniepokojeni jakimikolwiek jednostronnymi działaniami z powodu potencjału do zaognienia napięć lub czegoś gorszego - powiedział Price podczas briefingu prasowego.

Izrael chce pośredniczyć w rozmowach między Kijowem a Moskwą

Podczas wtorkowej konferencji rzecznik Departamentu Stanu odniósł się także do sygnałów wysyłanych przez nowy rząd w Izraelu dotyczących chęci pośredniczenia w rozmowach między Rosją i Ukrainą. Price przyznał, że stosunki Izraela z Rosją są inne, niż USA z Rosją i ocenił, że jest to "w porządku".

- To, co dla nas jest znacznie ważniejsze, poza samą komunikacją, to jest natura sygnałów, które są przekazywane. I jeśli jakiekolwiek państwo ma możliwość pomocy w zakończeniu brutalnej agresji Rosji, to jest coś, co przyjęlibyśmy z zadowoleniem, tak długo, jeśli warunki byłyby akceptowalne dla Ukrainy - powiedział.