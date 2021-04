Departament Stanu: godna pożałowania reakcja Moskwy

Reakcja Moskwy na nowe amerykańskie sankcje jest "godna pożałowania" - skomentował Departament Stanu USA. W piątek władze na Kremlu zdecydowały o wydaleniu dziesięciu amerykańskich dyplomatów, co było odpowiedzią na wcześniejszy krok Białego Domu, który nałożył na Rosję nowe restrykcje, zarzucając rosyjskim władzom ingerowanie w wybory prezydenckie w USA.

- Nie leży w naszym interesie wejście w spiralę eskalacji, ale zastrzegamy sobie prawo do reagowania na wszelkie rosyjskie działania odwetowe przeciwko Stanom Zjednoczonym - powiedział rzecznik amerykańskiego resortu spraw zagranicznych. Rosyjską eskalację określił jako "godną pożałowania".

Wcześniej w piątek minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow zapowiedział wydalenie 10 amerykańskich dyplomatów w odpowiedzi na wydalenie przez USA 10 dyplomatów rosyjskich. Poinformował także, że doradca prezydenta Władimira Putina ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow zarekomendował amerykańskiemu ambasadorowi Johnowi Sullivanowi wyjazd do kraju na "szczegółowe, poważne konsultacje".

Przy tym Ławrow pozytywnie odniósł się do idei rosyjsko-amerykańskiego szczytu. - Analizujemy teraz różne aspekty tej inicjatywy - powiedział.

Napięcie na linii Moskwa-Waszyngton

Prezydent Biden zaproponował we wtorkowej rozmowie telefonicznej rosyjskiemu przywódcy Władimirowi Putinowi doprowadzenie poza granicami USA i Rosji do dwustronnego szczytu na najwyższym szczeblu - poinformował Biały Dom. Szczyt miałby się odbyć w "najbliższych miesiącach". Cel to - jak głosi komunikat Białego Domu - "omówienie pełnego zakresu problemów, przed którymi stoją Stany Zjednoczone i Rosja".