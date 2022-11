Departament Stanu USA: prezydent Zełenski wie, że wojna może się zakończyć tylko przy stole negocjacyjnym

- Chcemy Ukrainy, która jest niepodległa, suwerenna, zasobna, demokratyczna i będąca w stanie się obronić. To jest coś, o co w dłuższej perspektywie można się starać i co można osiągnąć przy stole negocjacyjnym. Prezydent Zełenski i rząd ukraiński to wiedzą - powiedział rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price.