Nagrodę w wysokości do 10 milionów dolarów można otrzymać za informacje na temat prób ingerencji w amerykańskie wybory przez spółki powiązane z rosyjskim oligarchą Jewgienim Prigożynem, który prowadzi w Petersburgu "farmy trolli".

Amerykański Departament Stanu zaoferował w czwartek nagrodę w wysokości do 10 milionów dolarów za informacje na temat prób ingerencji w amerykańskie wybory przez rosyjskie "farmy trolli" z Petersburga.

Departament Stanu opublikował oświadczenie na trzy miesiące przed wyborami uzupełniającymi do Kongresu - zwraca uwagę CNN.

Spółki "kucharza Putina" i "sianie niezgody"

Jak pisze CNN, władze USA zarzucają "farmie trolli" Prigożyna ingerencję w amerykańskie wybory prezydenckie w 2016 roku, gdy zwyciężył Donald Trump . Zarówno IRA jak i Prigożyn objęci są sankcjami przez Stany Zjednoczone . Według amerykańskiego resortu sprawiedliwości Internet Research Agency wykorzystywała media społecznościowe, takie jak Facebook czy Twitter do siania niezgody i ingerowania w demokratyczne procesy.

Program Reward for Justice

To nie pierwszy tego typu apel resortu dyplomacji USA. W ramach programu Reward for Justice Departament co jakiś czas oferuje wielomilionowe nagrody za kluczowe informacje na temat działalności wrogich aktorów. Inne tego typu ogłoszenia dotyczyły m.in. rosyjskich i północnokoreańskich grup hakerskich.