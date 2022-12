Departament Stanu USA o słowach Putina: każda luźna wzmianka o broni jądrowej jest nieodpowiedzialna

czytaj dalej

Wezwania Rosji, aby Zachód przyprowadził Ukrainę do stołu rokowań, to gra na czas - ocenił dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych doktor Sławomir Dębski. Jego zdaniem strategicznym celem Moskwy pozostaje zniszczenie ukraińskiej niepodległej państwowości. - To, że my uważamy, że Rosja przegrywa wojnę z Ukrainą wcale nie musi oznaczać, że tak samo ocenia sytuację Putin i jego otoczenie - powiedział Dębski. Przypomniał, że od roku 2014 "stopniowo Rosja powiększa własne terytorium o zagrabione Ukrainie ziemie".