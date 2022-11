Departament Stanu USA: nie naciskamy na Ukraińców w sprawie negocjacji pokojowych

- Nie naciskamy na naszych ukraińskich partnerów, bo nasi ukraińscy partnerzy nie potrzebują żadnej presji, by zachęcić ich do zakończenia wojny – tak rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price odniósł się do doniesień "Washington Post", że administracja Joe Bidena nieoficjalnie zachęca Kijów do sygnalizowania otwartości na negocjacje z Rosją. - Nikt nie wycierpiał więcej niż Ukraińcy i nikt nie chce bardziej, by się ona zakończyła, niż Ukraińcy - dodał.