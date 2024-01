Departament Stanu USA: nie mamy nic wspólnego z wybuchami w Iranie, nic też nie wskazuje na udział Izraela

Stany Zjednoczone nie były zamieszane w wybuchy w Iranie w pobliżu grobu generała Sulejmaniego - powiedział rzecznik Departamentu Stanu USA. Matthew Miller dodał, że USA nie mają też żadnych podstaw, by sądzić, że w atak zaangażowany był Izrael.

Rzecznik Departamentu Stanu USA Matthew Miller odniósł się do sprawy środowych wybuchów w Kermanie w Iranie w pobliżu grobu byłego generała Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Kasema Sulejmaniego w czwartą rocznicę jego śmierci.

- Jest zbyt wcześnie, byśmy mogli orzec, co mogło być przyczyną, ale chciałbym odnieść się do nieodpowiedzialnych twierdzeń, które widziałem, i powiedzieć, że po pierwsze: Stany Zjednoczone nie były zamieszane w żaden sposób - powiedział. - Po drugie, nie mamy żadnych powodów, by uważać, że Izrael był zaangażowany w tę eksplozję - dodał.