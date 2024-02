Departament Stanu USA: jesteśmy zawiedzeni, że partia rządząca na Węgrzech zablokowała szansę na ratyfikację szwedzkiej akcesji do NATO

- Węgry mówiły, że wspierają akcesję Szwecji do NATO . Mówiły też, że Szwecja wypełniła swoje zobowiązania i jest gotowa, by stać się sojusznikiem NATO - wskazał. Dodał, że USA uważają kwestię wstąpienia Szwecji do Sojuszu za rozstrzygniętą i mają nadzieję na szybkie dokończenie tego procesu.

Węgierska koalicja rządząca zbojkotowała posiedzenie

Była to reakcja Waszyngtonu na poniedziałkowe nadzwyczajne posiedzenie węgierskiego parlamentu w sprawie szwedzkiej akcesji, zwołane na wniosek opozycji. Wobec bojkotu posłów koalicji rządzącej, nie zebrano kworum, potrzebnego do przeprowadzenia głosowania.

W parlamencie pojawili się za to ambasadorowie kilku państw Sojuszu, w tym ambasador USA David Pressman. W ubiegłym tygodniu politycy zarówno Partii Demokratycznej, jak też republikanów wezwali Węgry do jak najszybszego przyjęcia szwedzkiego wniosku.

Kolejna okazja do przegłosowania szwedzkiego wejścia do Sojuszu nadarzy się dopiero pod koniec lutego, kiedy rozpocznie się wiosenna sesja węgierskiego parlamentu. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg spodziewa się, że to właśnie wtedy izba ratyfikuje przystąpienie Szwecji do Sojuszu.