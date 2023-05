Gruzja wznowiła połączenie lotnicze z Rosją. Departament Stanu USA ostrzega

czytaj dalej

Rosyjska inwazja zbrojna na Ukrainę trwa od 448 dni. - Zrobiliśmy wszystko, co możliwe, żeby nie dopuścić do wciągnięcia Białorusi w bezpośrednie działania zbrojne po stronie Rosji w wojnie Kremla z Ukrainą - oświadczył szef ukraińskiego wywiadu wojskowego generał Kyryło Budanow. Dodał, że podjęto w tym celu między innymi tajne negocjacje z białoruskim dyktatorem Alaksandrem Łukaszenką, dzięki czemu - jak twierdzi Budanow - nie doszło do ponownego rosyjskiego ataku z kierunku białoruskiego. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.