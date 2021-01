Departament Stanu: chiński rząd jest odpowiedzialny za ludobójstwo Ujgurów

Deklaracja Departamentu Stanu to prawdopodobnie ostatnie działanie odchodzącej w środę administracji prezydenta Donalda Trumpa wobec Chin. Według "New York Timesa" jest to również kulminacja ciągnącej się od roku debaty na temat tego, jakie konsekwencje należy wyciągnąć w obliczu czegoś, co niekiedy określane jest jako najgorsze pogwałcenie praw człowieka w Chinach od dekad.