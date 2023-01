Departament Stanu: chcemy na Ukrainę wysłać jak najwięcej sprzętu, tak szybko, jak to możliwe

Stany Zjednoczone są zaangażowane w konsultacje i koordynację z sojusznikami, by na Ukrainę trafiło jak najszybciej, jak najwięcej sprzętu, którego potrzebuje - powiedział we wtorek rzecznik Departamentu Stanu Ned Price, zapytany o zawarcie z Niemcami porozumienia w sprawie dostaw czołgów Leopard i M1 Abrams.

- Staramy się angażować w dobrej wierze w koordynację i konsultacje nie tylko z Ukrainą , ale wszystkimi krajami, które dostarczają potrzebną pomoc wojskową, tak byśmy dostarczyli jak najwięcej sprzętu, tak szybko, jak to możliwe i tak skutecznie, jak to możliwe - powiedział rzecznik Departamentu Stanu Ned Price podczas briefingu prasowego.

Była to odpowiedź na pytanie, czy spodziewane dostawy czołgów Leopard 2 na Ukrainę były uwarunkowane dostawą amerykańskich czołgów Abrams. - Jeśli są jakieś kroki, które możemy podjąć, by Ukraina otrzymała ilości sprzętu lub zdolności, jakich potrzebuje, to je podejmujemy - dodał.