Departament Sprawiedliwości USA pozywa teksańską ustawę aborcyjną

W czwartek Departament Sprawiedliwości USA złożył pozew przeciwko teksańskiej ustawie aborcyjnej, delegalizującej niemal wszystkie aborcje dokonywane po wykryciu bicia serca płodu, czyli około szóstego tygodnia ciąży. Resort zarzucił jej niekonstytucyjność. Prokurator generalny USA Merrick Garland zwrócił uwagę na nietypowy mechanizm egzekucji ustawy, który ustanawia nagrodę za każdy udany pozew przeciwko osobie pomagającej w wykonaniu zakazanej aborcji. - To prawo wyznacza prywatnych obywateli, by służyli jako łowcy nagród - powiedział.

Merrick Garland stwierdził, że teksańska ustawa SB8 , która weszła w życie 1 września, w rażący sposób łamie prawo konstytucyjne wyznaczone przez wyroki Sądu Najwyższego, zabraniając niemal wszystkich aborcji - również w przypadkach gwałtu i kazirodztwa - po szóstym tygodniu ciąży, kiedy wiele kobiet nie zdaje sobie sprawy ze swojego stanu. Dodał, że to miesiące przed osiągnięciem przez płód zdolności do przeżycia.

Garland: celem jest niedopuszczenie, by kobiety mogły korzystać ze swoich konstytucyjnych praw

- To prawo wyznacza prywatnych obywateli, by służyli jako łowcy nagród (...) Oczywistym i przyznanym przez autorów prawa celem jest niedopuszczenie, by kobiety mogły korzystać ze swoich konstytucyjnych praw, poprzez utrudnienie sądowej kontroli prawa tak długo, jak to możliwe - powiedział Garland.