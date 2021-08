Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA ostrzega przed atakami ekstremistów

Amerykański Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) ostrzega, że ekstremiści mogą uznać ponowne nakładanie restrykcji pandemicznych, jako uzasadnienie do przeprowadzania ataków. W nowym biuletynie DHS pojawiły się również ostrzeżenia przed ryzykiem przemocy w czasie 20. rocznicy ataków z 11 września.

Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA (DHS) w nowym biuletynie ostrzegł, że "brutalni ekstremiści mogą uznać powrót do obostrzeń w związku ze wzrostem zakażeń nowymi wariantami koronawirusa, jako uzasadnienie do przeprowadzania ataków".

Zdaniem Departamentu stres związany z COVID-19 "przyczynił się do narastających napięć społecznych" i pojawiania się "spiskowych teorii", co może prowadzić do rosnącej przemocy w tym roku.