Biden: Cytadela wolności jest atakowana. To atak na praworządność

Nasza demokracja jest atakowana w sposób nie mający precedensu. Nigdy nic takiego nie miało miejsca we współczesnych czasach - oświadczył prezydent elekt Joe Biden, komentując wtargnięcie zwolenników Donalda Trumpa do budynku Kapitolu. Zaapelował do Trumpa, by "wypełnił swoją przysięgę, bronił konstytucji i zażądał zakończenia tego oblężenia".

W środę podczas obrad połączonej Izby Reprezentantów i Senatu mających zatwierdzić wybór Joe Bidena na kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych do budynku Kapitolu wdarli się zwolennicy prezydenta Donalda Trumpa, który przegrał wybory prezydenckie i podważa ich wyniki. Demonstranci wtargnęli do sali obrad Izby Reprezentantów i Senatu. Doszło do starć z funkcjonariuszami służb. Amerykańskie media poinformowały o jednej osobie postrzelonej i o użyciu gazu łzawiącego wobec demonstrujących.

Po godzinie 22 czasu polskiego oświadczenie w sprawie wydarzeń w Waszyngtonie wygłosił prezydent elekt Joe Biden. Mniej więcej w tym samym czasie minutowe nagranie w mediach społecznościowych opublikował Donald Trump.

"Nasza demokracja jest atakowana w sposób nie mający precedensu"

- Wszyscy oglądamy to, co dzieje się w Waszyngtonie. W tej chwili nasza demokracja jest atakowana w sposób nie mający precedensu. Nigdy nic takiego nie miało miejsca we współczesnych czasach. Cytadela wolności, Kapitol, jest atakowany. To atak na przedstawicieli narodu, na policję, która przysięgała ich chronić, na urzędników, którzy pracują w sercu naszej republiki. To atak na praworządność. To atak na najświętsze przedsięwzięcie, na wykonywanie woli narodu - mówił Biden.

Jak przekonywał, "te sceny chaosu w Kapitolu nie odzwierciedlają prawdziwej Ameryki, nie odzwierciedlają tego, kim jesteśmy, pokazują nieliczną grupę ekstremistów, którzy oddają się bezprawiu". - To nie jest porządek, to chaos. To musi się skończyć teraz. Wzywam tych ludzi, by się wycofali i pozwolili demokracji działać - apelował.

Wezwał prezydenta Trumpa, by "wypełnił swoją przysięgę, bronił konstytucji i zażądał zakończenia tego oblężenia".

- Szturmują Kapitol, rozbijają okna, zajmują biura. Sala posiedzeń Senatu USA zabarykadowana. Zagrożenie bezpieczeństwa naszych obywateli, to jest powstanie, cały świat nas obserwuje. Jak wielu Amerykanów jestem zszokowany i smutny, że nasz kraj, który tak długo był latarnią światła i demokracji dla całego światła, stał się tak mroczny - oświadczył Biden.

Dodał, że "Ameryka to honor, uczciwość, szacunek, tolerancja". - Tym właśnie jesteśmy, tym zawsze byliśmy. (...) Ameryka jest o tyle lepsza niż to, co widzieliśmy dzisiaj - wskazał.

- Panie prezydencie, niech pan zajmie swoje miejsce. Niech Bóg błogosławi Amerykę - zakończył swoje przemówienie demokrata.

Autor:momo/adso

Źródło: TVN24