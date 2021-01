Demokraci szykują wsparcie dla rodzin z dziećmi. "Program będzie kosztowny"

Jak podaje dziennik "Washington Post", demokraci w amerykańskim Kongresie przygotowują ustawę, która przewiduje 300 dolarów miesięcznie na każde dziecko w wieku poniżej sześciu lat. Dla starszych dzieci, od 6 do 17 lat, wsparcie ma wynosić 250 dolarów. Jak oceniają naukowcy z Uniwersytetu Columbia, program wsparcia może zmniejszyć ubóstwo wśród dzieci o ponad 50 procent.

Zgodnie ze wstępnym projektem rząd miałby przekazywać rodzicom czeki lub przelewy o wartości 300 dolarów miesięcznie na dziecko w wieku poniżej 6 lat i 250 co 30 dni na dziecko w wieku od 6 do 17 lat. To oznacza wsparcie dla amerykańskich rodzin na poziomie 3600 lub 3000 dolarów na jedno dziecko w ciągu całego roku.